Aktien von SAF Holland befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze SAF-HOLLAND-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAF-HOLLAND-Aktie:

8,52 EUR +1,61% (18.08.2022, 12:56)



XETRA-Aktienkurs SAF-HOLLAND-Aktie:

8,475 EUR +0,83% (18.08.2022, 13:02)



ISIN SAF-HOLLAND-Aktie:

DE000SAFH001



WKN SAF-HOLLAND-Aktie:

SAFH00



Ticker-Symbol SAF-HOLLAND-Aktie:

SFQ



NASDAQ OTC-Symbol SAF-HOLLAND-Aktie:

SFHLF



Kurzprofil SAF-HOLLAND SE:



Die SAF-HOLLAND SE (ISIN: DE000SAFH001, WKN: SAFH00, Ticker-Symbol: SFQ, NASDAQ OTC-Symbol: SFHLF) ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssystemen für Trailer sowie Sattelkupplungen für Lkw und Kupplungssysteme für Lkw, Sattelauflieger und Anhänger. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung von Trailern sowie der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und Lösungen werden unter den Marken SAF, Holland, V.Orlandi, TrailerMaster, Neway, KLL und York vertrieben. (18.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAF-HOLLAND-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SAF-HOLLAND SE (ISIN: DE000SAFH001, WKN: SAFH00, Ticker-Symbol: SFQ, NASDAQ OTC-Symbol: SFHLF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-HOLLAND sei bei der Übernahme des schwedischen Bremsenherstellers Haldex am Ziel. Zum Ende der Annahmefrist am 16. August hätten die Haldex-Aktionäre rund 68,35 Prozent der Papiere angedient, wie das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe.Zusammen mit den bereits gehaltenen 25 Prozent kontrolliere SAF-HOLLAND demnach gut 93 Prozent der Haldex-Aktien. Das Übernahmeangebot habe unter der Voraussetzung gestanden, dass SAF-HOLLAND 90 Prozent der Anteile erhalte. SAF-HOLLAND habe entschieden, das Angebot zu vollziehen. Alle Angebotsbedingungen seien erfüllt oder es sei auf sie verzichtet worden. Die Abwicklung für diejenigen Aktien, die im Rahmen des Angebots während der ersten Annahmefrist angedient worden seien, werde am oder um den 24. August 2022 beginnen.Um denjenigen Aktionären, die das Angebot noch nicht angenommen hätten, die Möglichkeit zu geben, ihre Aktien SAF-HOLLAND anzudienen, werde die Annahmefrist bis zum 31. August 2022 um 17:00 Uhr MESZ verlängert. Die Abwicklung der im Rahmen des Angebots während der verlängerten Annahmefrist angedienten Aktien werde voraussichtlich am oder um den 8. September 2022 beginnen.SAF-HOLLAND aus Bessenbach bei Aschaffenburg habe Haldex bereits vor sechs Jahren übernehmen wollen, sei aber damals aus einem Bieterwettbewerb ausgestiegen. Jetzt biete das Unternehmen 66 Schwedische Kronen je Haldex-Aktie - und damit umgerechnet gut 300 Millionen Euro für das gesamte Unternehmen."Der Aktionär" habe die Aktie von SAF-HOLLAND vor kurzem zum Kauf empfohlen. Seitdem habe das Papier bereits erste Zugewinne verzeichnen können. Am heutigen Donnerstag gehöre das Papier mit einem Plus von 1,8 Prozent zu den zehn stärksten Werten im SDAX des Tages."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich, Anleger bleiben mit einem Stopp bei 6,50 Euro investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur SAF-HOLLAND-Aktie. (Analyse vom 18.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: