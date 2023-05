(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil SAF-HOLLAND SE:



Die SAF-HOLLAND SE (ISIN: DE000SAFH001, WKN: SAFH00, Ticker-Symbol: SFQ, NASDAQ OTC-Symbol: SFHLF) ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssystemen für Trailer sowie Sattelkupplungen für Lkw und Kupplungssysteme für Lkw, Sattelauflieger und Anhänger. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung von Trailern sowie der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und Lösungen werden unter den Marken SAF, Holland, V.Orlandi, TrailerMaster, Neway, KLL und York vertrieben. (05.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAF-HOLLAND-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAF-HOLLAND SE (ISIN: DE000SAFH001, WKN: SAFH00, Ticker-Symbol: SFQ, NASDAQ OTC-Symbol: SFHLF) unter die Lupe.SAF-HOLLAND werde nach einem starken ersten Quartal etwas optimistischer für das Gesamtjahr. Der Nutzfahrzeug-Zulieferer sehe die Umsätze inzwischen am oberen Ende der Prognosespanne. Die Investoren würden den Ball aufnehmen. Die Aktie gehöre zu den größeren Gewinnern auf dem heimischen Kurszettel. Analysten würden weiter den Daumen heben.Der Umsatz dürfte 2023 tendenziell um das obere Ende der bisher geplanten Spanne von 1,8 bis 1,95 Mrd. Euro liegen, heiße es in einer entsprechenden Mitteilung von SAF-HOLLAND. Die bereinigte operative Marge (EBIT) des Konzerns solle weiterhin 7,5 bis 8,5 Prozent erreichen.In Q1 habe der Umsatz des Unternehmens nach vorläufigen Berechnungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 30 Prozent auf gut 480 Mio. Euro zugelegt. Dabei sei der übernommene schwedische Bremsenspezialist Haldex ab dem 21. Februar einbezogen worden. Aus eigener Kraft habe das Umsatzwachstum bei 10,8 Prozent gelegen. Treiber sei den Angaben zufolge besonders das Geschäft in den Regionen Amerika Apac (Asien, Pazifik, Indien) gewesen.Auch dank Einsparungen habe das um Sonderposten bereinigte EBIT um knapp 85 Prozent auf gut 43 Mio. Euro zugelegt. Die entsprechende bereinigte operative Marge sei von 6,4 auf 9,0 Prozent gestiegen. Der Nettogewinn sei um 49 Prozent auf 19,5 Mio. Euro geklettert. Die Kennziffern hätten über den Markterwartungen gelegen.Die jüngste Cyberattacke habe laut SAF-HOLLAND insgesamt zu einem temporären Umsatzausfall von rund 40 Mio. Euro geführt. Davon seien rund 15 Mio. Euro auf das erste Quartal entfallen. Das Management gehe weiterhin davon aus, den entgangenen Umsatz im zweiten und dritten Quartal größtenteils aufzuholen.Die vollständigen Quartalszahlen wolle SAF-HOLLAND am 26. Mai publizieren. Bis dahin sollte die unverändert günstig bewertet Aktie bereits neue Jahreshöchststände angesteuert haben.Investiere Anleger bleiben bei der AKTIONÄR-Altempfehlung daher weiter an Bord, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.05.2023)