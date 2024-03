Das Fazit hat Bestand: Vor dem Hintergrund der starken Positionierung, des immer mehr an Bedeutung gewinnenden resilienten und vor allem margenstarken Ersatzteilgeschäfts und der noch immer günstigen Bewertung (KGV24e: 8/KUV: 0,4/Dividendenrendite 2023e: 4,9 Prozent) dürfte die Aktie auch in Zukunft den Vorwärtsgang einlegen - und mit den notwendigen Zwischenstopps die Kursziele der Analysten ansteuern, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zu SAF-HOLLAND. (Analyse vom 11.03.2024)



Kurzprofil SAF-HOLLAND SE:



Die SAF-HOLLAND SE (ISIN: DE000SAFH001, WKN: SAFH00, Ticker-Symbol: SFQ, NASDAQ OTC-Symbol: SFHLF) ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für Trailer, Sattelkupplungen für Lkw und Kupplungssysteme für Lkw, Sattelauflieger und Anhänger sowie Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung von Trailern sowie der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und Lösungen werden unter den Marken SAF, Holland, V.Orlandi, TrailerMaster, Neway, KLL und York vertrieben. (11.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAF-HOLLAND-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SAF-HOLLAND SE (ISIN: DE000SAFH001, WKN: SAFH00, Ticker-Symbol: SFQ, NASDAQ OTC-Symbol: SFHLF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aktien von Lkw-Bauern seien an der Börse sehr gefragt. Auch die beiden "Aktionär"-Empfehlungen Daimler Truck und TRATON würden wie am Schnürchen laufen. In diesem Zusammenhang lohne sich aber auch der Blick in den Außenspiegel. Denn auch die Papiere der Nutzfahrzeugzulieferers SAF-HOLLAND befänden sich auf Rekordfahrt.Als Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse habe sich das Unternehmen in vielen Bereichen eine weltweit führende Stellung erarbeitet. Durch die Übernahme des schwedischen Bremssystemspezialisten Haldex im Jahr 2022 sei das bestehende Produktportfolio durch Bremssysteme und Luftfederungen ergänzt worden.Wichtiger Nebeneffekt der 300 Millionen Euro schweren und komplett aus Krediten und Eigenmitteln finanzierten Akquisition: Der Anteil des margenstarken und weniger zyklischen Ersatzteilgeschäfts am Konzernumsatz sei auf 31 Prozent (Vorjahr 26,9 Prozent) gesteigert worden.Die von den Unterfranken präsentierten vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr könnten sich sehen lassen: Der Umsatz sei aufgrund einer hohen Kundennachfrage und der ab Februar 2023 in den Konsolidierungskreis einbezogenen Haldex um 35 Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro geklettert. Das bereinigte EBIT sei dabei um 62 Prozent auf rund 202 Millionen Euro gestiegen. Die bereinigte EBIT-Marge habe mit 9,6 Prozent deutlich über dem Vorjahreswert von 8,0 Prozent gelegen.Analysten sähen für die Aktien trotzdem noch Luft nach oben. Warburg Research ("buy") habe das Kursziel nach den vorläufigen Zahlen von 20 auf 23 Euro erhöht. Die geschäftliche Dynamik des Nutzfahrzeugzulieferers dürfte 2024 anhalten, so Analyst Fabio Hölscher. Entsprechend habe er seine Schätzungen und das Kursziel angehoben. Die Bewertung sei weiterhin sehr günstig.Auch bei Berenberg ("buy") sei der faire Wert je Aktie angehoben worden, von 20 auf jetzt 24 Euro. Das profitable Wartungsgeschäft des Zulieferers für die Nutzfahrzeugbranche werde am Markt nicht hinreichend geschätzt, so Analystin Yasmin Steilen. Die Wirtschaft in den USA sei robust und in Europa werde es eine Rückkehr zu Wachstum geben.Hauck Aufhäuser Investment Banking sehe das größte Potenzial, die Strategen hätten die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 30 Euro bestätigt. Daraus resultiere ein Kurspotenzial von mehr als 70 Prozent. Die Nachfrage im Truck- und Trailergeschäft bleibe stark, so Analyst Jorge Gonzalez Sadornil.