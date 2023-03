Tradegate-Aktienkurs SAF-HOLLAND-Aktie:

12,44 EUR +1,30% (08.03.2023, 13:10)



XETRA-Aktienkurs SAF-HOLLAND-Aktie:

12,43 EUR +0,24% (08.03.2022, 12:53)



ISIN SAF-HOLLAND-Aktie:

DE000SAFH001



WKN SAF-HOLLAND-Aktie:

SAFH00



Ticker-Symbol SAF-HOLLAND-Aktie:

SFQ



NASDAQ OTC-Symbol SAF-HOLLAND-Aktie:

SFHLF



Kurzprofil SAF-HOLLAND SE:



Die SAF-HOLLAND SE (ISIN: DE000SAFH001, WKN: SAFH00, Ticker-Symbol: SFQ, NASDAQ OTC-Symbol: SFHLF) ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssystemen für Trailer sowie Sattelkupplungen für Lkw und Kupplungssysteme für Lkw, Sattelauflieger und Anhänger. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung von Trailern sowie der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und Lösungen werden unter den Marken SAF, Holland, V.Orlandi, TrailerMaster, Neway, KLL und York vertrieben. (08.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAF-HOLLAND-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der SAF-HOLLAND SE (ISIN: DE000SAFH001, WKN: SAFH00, Ticker-Symbol: SFQ, NASDAQ OTC-Symbol: SFHLF) unter die Lupe.Die Aktie der VW-Nutzfahrzeugtochter TRATON habe stark auf die vorgelegten Zahlen reagiert. In diesem Zusammenhang lohne auch ein Blick auf die LKW-Zulieferer wie SAF-HOLLAND. Das Papier befinde sich ohnehin seit Wochen in einem Aufwärtstrend und habe nun neun Schub bekommen. Die SAF-HOLLAND-Aktie könnte nun die alten Höchststände aus dem Jahr 2021 wieder ansteuern, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.03.2023)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Folgende Aktien, die in diesem Video besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR: PVA TePla, Aumann, TRATON, CHERRY.Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SAF-HOLLAND-Aktie: