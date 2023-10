Börsenplätze SAF-HOLLAND-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAF-HOLLAND-Aktie:

12,84 EUR +4,22% (18.10.2023, 10:59)



XETRA-Aktienkurs SAF-HOLLAND-Aktie:

13,00 EUR +5,86% (18.10.2023, 10:44)



ISIN SAF-HOLLAND-Aktie:

DE000SAFH001



WKN SAF-HOLLAND-Aktie:

SAFH00



Ticker-Symbol SAF-HOLLAND-Aktie:

SFQ



NASDAQ OTC-Symbol SAF-HOLLAND-Aktie:

SFHLF



Kurzprofil SAF-HOLLAND SE:



Die SAF-HOLLAND SE (ISIN: DE000SAFH001, WKN: SAFH00, Ticker-Symbol: SFQ, NASDAQ OTC-Symbol: SFHLF) ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssystemen für Trailer sowie Sattelkupplungen für Lkw und Kupplungssysteme für Lkw, Sattelauflieger und Anhänger. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung von Trailern sowie der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und Lösungen werden unter den Marken SAF, Holland, V.Orlandi, TrailerMaster, Neway, KLL und York vertrieben. (18.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAF-HOLLAND-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAF-HOLLAND SE (ISIN: DE000SAFH001, WKN: SAFH00, Ticker-Symbol: SFQ, NASDAQ OTC-Symbol: SFHLF) unter die Lupe.Die SAF-HOLLAND-Aktie springe heute auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. Jorge Gonzalez Sadornil von Hauck & Aufhäuser habe in einem Ausblick auf die Q3-Zahlen sein Kursziel noch einmal erhöht. Für den Analysten bleibe der SDAX-Titel weiter ein potenzieller "Verdoppler". DER AKTIONÄR sehe den Nutzfahrzeugzulieferer ebenfalls auf Kurs.Der Hauck-Experte erwarte am 9. November nicht nur einen soliden Quartalsbericht des Lkw-Zulieferers. Er gehe auch davon aus, dass das Umsatzziel für das Gesamtjahr erneut aufgestockt werde. Sadornil habe seine Schätzungen und auch sein Kursziel entsprechend angehoben und sehe den Titel nun erst bei 26 Euro (bislang: 25 Euro) fair bewertet.Die SAF-HOLLAND-Aktie habe kräftig zugelegt und stehe vor einem frischen Kaufsignal. Passend dazu habe DER AKTIONÄR die Aktie bereits in der vergangenen Woche in seiner aktuellen Titelstory "7 supergünstige Big Deals für Ihr Depot" ins Rennen geschickt: Der Nutzfahrzeughersteller habe erst im August mit den Zahlen zum zweiten Quartal die Prognose für das laufende Jahr erhöht. Zudem hätten die jüngsten Branchendaten darauf hingedeutet, dass sich die Auftragssituation im Lkw-Geschäft in Nordamerika verbessert habe. Spielraum für eine positive Überraschung ergebe sich etwa durch die Übernahme des schwedischen Bremssystemspezialisten Haldex im vergangenen Jahr.Nach dem Sprung über den Abwärtstrend dürfte die SAF-HOLLAND-Aktie im Vorfeld der Zahlen ihren Aufwärtstrend fortsetzen und dabei auch das Jahreshoch bei 13,70 Euro ansteuern. Liefere der Vorstand die erwarteten Zahlen, sollte damit das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht sein. Das AKTIONÄR-Ziel laute 16,00 Euro. (Analyse vom 18.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link