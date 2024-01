ISE-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eine irische Billigfluggesellschaft mit Hauptsitz in Dublin und die Muttergesellschaft von Buzz, Lauda, Malta Air, Ryanair DAC und Ryanair UK. Die derzeitige Geschäftsstrategie geht auf die frühen 1990er Jahre zurück, als Ryanair als erste europäische Fluggesellschaft das von der Southwest Airlines Co. in den USA eingeführte Niedrigpreis-Betriebsmodell kopierte.



Mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2023 verfügte die Ryanair Gruppe über eine Hauptflotte von 530 Flugzeugen vom Typ Boeing 737 und 28 Flugzeugen vom Typ Airbus A320. Die Gruppe bietet täglich über 3.000 Kurzstreckenflüge an, die rund 230 Flughäfen in Europa und Nordafrika bedienen. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2023 betrug 10,8 Milliarden Euro. (19.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) weiterhin zu kaufen.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die europäischen Airlines wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Analyst Alexander Irving habe erklärt, dass an der Börse die Aussichten für die Branche im laufenden Jahr wichtiger seien als die Resultate des Schlussquartals. Hier gebe es durchaus Grund für mehr Optimismus als aktuell in den Kursen eingepreist sei.Trotz der aktuellen Kapazitätsengpässe innerhalb der Flugbranche, welche die Ticketpreise in Zukunft stützen sollten, notierten die Aktien der Fluggesellschaften weit unter den historischen Werten. Seiner Ansicht nach sei Ryanair die Aktie, die Anleger derzeit auf jeden Fall im Portfolio haben sollten. Dementsprechend habe er die Einstufung für die Ryanair-Papiere anlässlich der anstehenden Quartalszahlen der europäischen Fluggesellschaften auf "outperform" mit einem Kursziel von 22,00 Euro belassen. Daraus würde sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau Aufwärtspotenzial von 22 Prozent errechnen. Die Experten der US-Großbank JP Morgan seien sogar noch deutlich optimistischer gestimmt.Für die Anteilscheine der Deutschen Lufthansa sei Bernstein-Experte Irving hingegen nach wie vor skeptisch gestimmt. So habe er seine Einschätzung erneut mit "underperform" bestätigt. Das Kursziel beziffere er indes unverändert auf 7,00 Euro."Der Aktionär" halte an seiner Einschätzung fest: Trotz der zweifellos günstigen Bewertung dränge sich vorerst kein Einstieg bei der Lufthansa-Aktie auf. Die MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 )-Titel möchten derzeit einfach nicht in Schwung kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ryanair-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:18,06 EUR -0,91% (19.01.2024, 14:50)