XETRA-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

15,395 EUR -0,68% (09.02.2023, 11:16)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



NASDAQ OTC-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (09.02.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Ryanair meldet Rekordgewinn! AktienanalyseEuropas größter Billigflieger Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) hat im dritten Geschäftsquartal einen Rekordgewinn eingeflogen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Nettoergebnis habe sich auf 211 Mio. Euro belaufen. Ein Jahr zuvor habe noch ein Verlust von 95,8 Mio. Euro zu Buche gestanden. "Angesichts der Rückkehr asiatischer Touristen und eines starken Dollars, der Amerikaner ermutigt, Europa zu erkunden, sehen wir eine robuste Nachfrage", habe Ryanair-Chef Michael O'Leary gesagt. Die Airline habe im Weihnachtsquartal rund 38,4 Mio. Passagiere und damit 24 Prozent mehr als ein Jahr zuvor befördert. Der Umsatz habe sogar um 57 Prozent auf 2,3 Mrd. Euro angezogen. Dazu habe vor allem deutlich gestiegene Ticketpreise beigetragen: Im Schnitt seien Flugtickets den Angaben zufolge 48 Prozent teurer als im Vorjahreszeitraum gewesen und hätten damit 14 Prozent mehr als vor der Corona-Pandemie gekostet. Trend weiter steigend.Das Management sehe die Gesellschaft daher auf Kurs, im laufenden Geschäftsjahr bis Ende März einen um Sondereffekte bereinigten Jahresgewinn von 1,325 bis 1,425 Mrd. Euro zu erzielen. Die Passagierzahlen sollten auf 168 Mio. wachsen - ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Spitzenwert von 149 Mio. Kunden vor der Pandemie. "Wir hatten Rekordbuchungen in der zweiten und dritten Januarwoche, eine sehr robuste Nachfrage bis Ostern und den Sommer", habe Finanzvorstand Neil Sorahan erklärt.Viele Analysten sähen sich daher in ihrer positiven Einschätzung für die Aktie bestätigt, die Kaufempfehlungen seien reihenweise erneuert worden. Besonders optimistisch sei Jarrod Castle von der UBS. Er sehe für das Ryanair-Papier Potenzial bis 22,50 Euro. (Ausgabe 05/2023)Börsenplätze Ryanair-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:15,41 EUR +0,55% (09.02.2023, 11:35)