Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

18,26 EUR -3,64% (29.01.2024, 10:42)



ISE-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

18,29 EUR -2,74% (29.01.2024, 09:41)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

20,41 USD +2,05% (25.01.2024, 16:18)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



ISE-Symbol Ryanair-Aktie:

RYA



NASDAQ OTC-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eine irische Billigfluggesellschaft mit Hauptsitz in Dublin und die Muttergesellschaft von Buzz, Lauda, Malta Air, Ryanair DAC und Ryanair UK. Die derzeitige Geschäftsstrategie geht auf die frühen 1990er Jahre zurück, als Ryanair als erste europäische Fluggesellschaft das von der Southwest Airlines Co. in den USA eingeführte Niedrigpreis-Betriebsmodell kopierte.



Mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2023 verfügte die Ryanair Gruppe über eine Hauptflotte von 530 Flugzeugen vom Typ Boeing 737 und 28 Flugzeugen vom Typ Airbus A320. Die Gruppe bietet täglich über 3.000 Kurzstreckenflüge an, die rund 230 Flughäfen in Europa und Nordafrika bedienen. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2023 betrug 10,8 Milliarden Euro. (29.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dies sei sicherlich kein Wochenauftakt, wie sich ihn die in den vergangenen Monaten erfolgsverwöhnten Ryanair-Aktionäre vorgestellt hätten: Denn der irische Billigflieger senke seine Gewinnprognose für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr. Vor allem gestiegene Treibstoffkosten und die Probleme beim Flugzeugbauer Boeing ( ISIN US0970231058 WKN 850471 ) würden die Geschäftsaussichten eintrüben.So rechne Konzernchef Michael O'Leary für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März nur noch mit einem Gewinn in Höhe von 1,85 bis 1,95 Milliarden Euro. Bisher hätten die Ziele bei bis zu 2,05 Milliarden Euro gelegen. Derweil gefährde der gestoppte Produktionsausbau beim Flugzeughersteller Boeing die Wachstumspläne der irischen Airline.Im Weihnachtsquartal bis Ende Dezember habe Ryanair mit 15 Millionen Euro rund 93 Prozent weniger als ein Jahr zuvor verdient. Zwar habe die Gesellschaft 41,4 Millionen Fluggäste und damit sieben Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum gezählt und der Umsatz sei dank höherer Ticketpreise um 17 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro gestiegen. Allerdings hätten große Buchungsplattformen wie Booking.com Anfang Dezember Ryanair-Flüge aus dem Programm genommen und die Airline habe deshalb ihre Ticketpreise gesenkt. Zudem hätten höhere Ausgaben für Kerosin und gestiegene Pilotengehälter am Gewinn gezehrt.Unterdessen fürchte O'Leary, dass Boeing bis zum Sommer noch weniger neue Flugzeuge liefern könne als gedacht. Derzeit gehe der Manager davon aus, dass Ryanair Ende Juni 174 Jets vom Typ 737 Max zur Verfügung habe - 50 mehr als vergangenen Sommer, aber sieben weniger als vereinbart. Zudem bestehe das Risiko, dass sich Auslieferungen weiter verzögern würden. Denn nach einem Beinahe-Unglück einer 737-9 Max von Alaska Airlines dürfe Boeing die Produktion der Max-Reihe nicht wie geplant ausweiten.Die Aktie des hervorragend positionierten Konzerns bleibt nach wie vor attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zu Ryanair. Der Stoppkurs sollte bei 13,80 Euro belassen werden. (Analyse vom 29.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ryanair-Aktie: