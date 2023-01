Börsenplätze Ryanair-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

15,035 EUR -4,17% (30.01.2023, 14:59)



XETRA-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

14,97 EUR -4,83% (30.01.2023, 15:07)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



NASDAQ OTC-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (30.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Europas größter Billigflieger habe im Weihnachtsquartal einen Gewinn eingeflogen. Mit gut 202 Mio. Euro habe der Überschuss im dritten Geschäftsquartal bis Ende Dezember fast genau die Anfang Januar angekündigte Höhe von etwa 200 Mio. getroffen. Im zweiten Corona-Winter ein Jahr zuvor habe Ryanair noch mit 96 Mio. Euro in den roten Zahlen gesteckt.Mit dem jüngsten Ergebnis sehe Ryanair-Chef Michael O'Leary die Gesellschaft auf Kurs, im laufenden Geschäftsjahr bis Ende März einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn von 1,325 bis 1,425 Mrd. Euro zu erzielen.Im abgelaufenen Quartal habe Ryanair 38,4 Mio. Passagiere und damit 24 Prozent mehr als ein Jahr zuvor befördert. Der Umsatz sei sogar um 57 Prozent auf 2,3 Mrd. Euro nach oben gesprungen. Dazu habe vor allem der Anstieg der Ticketpreise beigetragen: Im Schnitt seien Flugtickets den Angaben zufolge im Schnitt 48 Prozent teurer als im Vorjahreszeitraum gewesen und hätten damit 14 Prozent mehr als vor der Corona-Pandemie gekostet.Im gesamten Geschäftsjahr wolle Ryanair auf 168 Mio. Fluggäste kommen. Das Management stelle seine Prognosen jedoch unter den Vorbehalt, dass keine ungünstigen Entwicklungen das Geschäft erschweren würden - wie mögliche Folgen der Pandemie und des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.Mutige können daher nach wie vor auf eine Fortsetzung des stark positionierten Billigfliegers setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne bei 10,90 Euro belassen werden. (Analyse vom 30.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Mit Material von dpa-AFX