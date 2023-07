Börsenplätze Ryanair-Aktie:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (25.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des irischen Billigfliegers Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Ryanair habe gestern einmal mehr starke Quartalszahlen präsentieren können. Dennoch sei es mit dem Aktienkurs deutlich abwärts gegangen, da Ryanair seine Wachstumsprognose habe senken müssen. Der Grund hierfür sei der US-Flugzeugbauer Boeing gewesen, der bei den Auslieferungen der Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max um mehrere Monate hinterherhänge.Daher könne Ryanair die Flotte nicht so schnell vergrößern wie bisher geplant. Für das gesamte Geschäftsjahr bis Ende März 2024 rechne Ryanair-Chef Michael O'Leary daher nur noch mit 183,5 Millionen Fluggästen. Das seien zwar neun Prozent mehr als im Vorjahr. Im Mai habe das Management jedoch noch einen Anstieg auf 185 Millionen prognostoziert.Erst im Mai habe Ryanair bei Boeing 150 Mittelstreckenjets in der Langversion 737 Max 10 bestellt und sich Optionen auf weitere 150 Exemplare gesichert. Diese Variante sei noch nicht von den Behörden zugelassen. Bei den derzeit erwarteten Jets handle es sich um die 737 Max 8200, eine Spezialversion für Billigfluggesellschaften mit mehr Sitzen und zusätzlichen Türen. Ryanair wolle mit den Jets die eigene Flotte vergrößern und ältere Maschinen aus der Vorgängerversion ersetzen, die mehr Kerosin verbrauchen würden als die Max-Generation.Boeing stecke seit Jahren in einer Krise. Nach dem Absturz zweier Jets aus der 737-Max-Reihe bei Airlines in Indonesien und Äthiopien durfte dieser Typ ab März 2019 lange weltweit nicht abheben. Inzwischen würden die technischen Probleme als gelöst gelten, und die meisten Flugverbote seien längst wieder aufgehoben. Allerdings hätten Boeing und sein europäischer Rivale Airbus ( ISIN NL0000235190 WKN 938914 ) inzwischen mit Engpässen in den Lieferketten zu kämpfen, wie sie auch anderen Branchen zu schaffen machen würden.Ryanair bleibt nach wie vor der Top-Favorit im Sektor und die Aktie ein klarer Kauf (Stopp: 12,90 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link