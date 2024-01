Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

19,60 EUR +0,64% (30.01.2024, 08:52)



ISE-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

19,56 EUR +4,04% (29.01.2024)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

20,41 USD +2,05% (25.01.2024)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



ISE-Symbol Ryanair-Aktie:

RYA



NASDAQ OTC-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eine irische Billigfluggesellschaft mit Hauptsitz in Dublin und die Muttergesellschaft von Buzz, Lauda, Malta Air, Ryanair DAC und Ryanair UK. Die derzeitige Geschäftsstrategie geht auf die frühen 1990er Jahre zurück, als Ryanair als erste europäische Fluggesellschaft das von der Southwest Airlines Co. in den USA eingeführte Niedrigpreis-Betriebsmodell kopierte.



Mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2023 verfügte die Ryanair Gruppe über eine Hauptflotte von 530 Flugzeugen vom Typ Boeing 737 und 28 Flugzeugen vom Typ Airbus A320. Die Gruppe bietet täglich über 3.000 Kurzstreckenflüge an, die rund 230 Flughäfen in Europa und Nordafrika bedienen. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2023 betrug 10,8 Milliarden Euro. (30.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF).Der irische Billigflieger Ryanair habe gestern seine Prognose für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr etwas verringert. Am Markt habe man sich angesichts dieser Meldung aber eher wenig überrascht gezeigt. Schließlich habe Ryanair-Boss Michael O’Leary dies schon angedeutet. Die Aktie habe im weiteren Tagesverlauf sogar zulegen können.Unterstützung habe es dabei auch vonseiten der Analysten gegeben. So habe die US-Bank J.P. Morgan Ryanair nach den Zahlen mit "overweight" eingestuft. Das Kursziel sei bei 28,40 Euro belassen worden, was satte 48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege. Der Billigflieger habe im dritten Quartal wegen hoher Kosten die Erwartungen verfehlt, habe Analyst Harry Gowers im Rahmen seiner jüngsten Studie erklärt. Gemeinsam mit der geringfügig gesenkten Ausblicks-Zielspanne könnte sich dies negativ auf den Aktienkurs auswirken.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Einstufung für Ryanair anlässlich der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "outperform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Online-Reisebüros hätten zwar Anfang Dezember den Billigflieger aus ihren Angeboten verbannt, was die Resultate im Wintergeschäft kurzfristig belaste, habe Analyst Alexander Irving in einer am Montag nach den Zahlen veröffentlichten Studie betont. Der Experte rechne jedoch nicht mit dauerhaften Auswirkungen, da es sich um einen einmaligen Effekt handele. Die Ertragsmanagementsysteme dürften sich entsprechend anpassen.Die kanadische Bank RBC habe die Einstufung für Ryanair nach Quartalszahlen auf "outperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Analyst Ruairi Cullinane sehe für die Prognosen der Airline für das Geschäftsjahr 2023/24 Luft nach oben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ryanair-Aktie: