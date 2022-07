XETRA-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



NASDAQ OTC-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (04.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Es seien Aussagen, die man von ihm kaum erwartet hätte. Für Ryanair-Chef, Michael O'Leary, sei Fliegen "zu billig für das, was es ist". Im Interview mit der "Financial Times" habe er erklärt: "Ich finde es absurd, dass jedes Mal, wenn ich nach London-Stansted fliege, die Zugreise ins Londoner Zentrum teurer ist als das Flugticket."Er gehe daher davon aus, dass sich die Ticketpreise in den nächsten fünf Jahren verteuern würden. So erhöhe auch Ryanair nun allmählich die Preise. O'Leary habe davon gesprochen, dass die Tickets von derzeit durchschnittlich etwa 40 Euro vermutlich mittelfristig 50 bis 60 Euro anziehen würden. Er begründe diesen Schritt mit "strukturell höheren" Ölpreisen sowie anziehende Umweltabgaben. Für 2022 sei Ryanair dank cleverer Vorausplanung zwar noch relativ gut gegen die hohen Ölpreise abgesichert, dafür könnten die Personalkosten in diesem Jahr wieder deutlich zulegen.Der Trend gehe ganz klar hin zu höheren Ticketpreisen - der Trend bei der Ryanair-Aktie zeige hingegen weiterhin klar in die andere Richtung. Anleger sollten aktuell nicht ins fallende Messer greifen, sondern weiterhin an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Ryanair-Aktie. (Analyse vom 04.07.2022)