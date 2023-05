Börsenplätze Ryanair-Aktie:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (24.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des irischen Billigfliegers Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Nach den harten Jahren, in denen Corona und die Folgen den Airlines das Geschäft teilweise komplett verhagelt hätten, laufe es nun wieder rund bei den großen europäischen Fluggesellschaften wie etwa Ryanair. Die jüngsten Quartalszahlen hätten sich ebenfalls sehen lassen können. Zudem lohne sich nun wieder der Blick auf das Chartbild.Die Ryanair Aktie habe kürzlich ein weiteres Kaufsignal generieren können. Nun wäre rein charttechnisch betrachtet der Weg nach oben vorerst frei. Das nächste Ziel wäre nun das Mehrjahres-Hoch bei 18,45 Euro. Sollte auch diese Hürde genommen werden, könnte es anschließend bis zum Allzeithoch bei 19,79 Euro nach oben gehen. Darüber hinaus erhalte die Ryanair-Aktie immer wieder Rückenwind in Form bullishe Analystenkommentare. So habe die UBS das Kursziel nun von 22,50 auf 24,30 Euro erhöht, was satte 45 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege.Die britische Großbank Barclays habe das Votum für Ryanair nach den jüngsten Geschäftsjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Die Billigfluggesellschaft habe im vierten Quartal 2022/23 die Erwartungen leicht übertroffen, so Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv habe er gewertet, dass sich Ryanair dennoch mit Blick auf die Erwartungen an die Umsätze und Barmittelausschüttungen zurückgehalten habe.Indes habe Deutsche Bank Research das Rating nach den Geschäftsjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Beim EBITDA und dem Überschuss habe die Billigfluggesellschaft die Konsensschätzungen übertroffen, habe Analyst Jaime Rowbotham betont. Er habe von starken Ticketpreisen im Schlussquartal gesprochen, rechne aber kostenbedingt nur mit einer leichten Verbesserung des Überschusses im nächsten Geschäftsjahr.Die Ryanair-Aktie bleibt attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte nun auf 11,90 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 24.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link