Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (04.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Die Reise- und Feriensaison sei bereits in vollem Gange. Infolge gestiegener Preise scheinen immer mehr Mitbürger auf Billig-Fluganbieter zu setzen, so Dreifürst. Denn nur so lasse sich erklären, dass die irische Fluglinie erneut starke Passagier-Zahlen habe vorlegen können.Obwohl die Hauptferienzeit erst im Juli starte, habe Ryanair für den Monat Juni erneut starke Zahlen vermeldet. Laut Angaben des Konzerns sei im Monat Juni mit 17,4 Millionen Gästen ein neuer Rekord aufgestellt worden. Das sei der höchste monatliche Wert und bedeute einen Anstieg von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wäre infolge des Streiks bei der Flugsicherung nicht mehr als 900 Flüge gestrichen worden, wäre die Passagier-Zahl für den Juni noch leicht höher ausgefallen. Mit 95 Prozent Auslastung hätten die Iren das gleiche Niveau gegenüber dem Vormonat erreicht.Die amerikanische Investmentbank habe jüngst das Analysten-Urteil unverändert auf "Übergewichten" gelassen, jedoch dabei das Kursziel von 23 Euro auf 24,50 Euro angehoben. Analyst Harry Gowers rechne mit weiter steigenden Umsätzen und habe seine Gewinnschätzungen sowohl für den am 24. Juli anstehenden Quartalsbericht als auch für das Gesamtjahr erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ryanair-Aktie: