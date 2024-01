Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eine irische Billigfluggesellschaft mit Hauptsitz in Dublin und die Muttergesellschaft von Buzz, Lauda, Malta Air, Ryanair DAC und Ryanair UK. Die derzeitige Geschäftsstrategie geht auf die frühen 1990er Jahre zurück, als Ryanair als erste europäische Fluggesellschaft das von der Southwest Airlines Co. in den USA eingeführte Niedrigpreis-Betriebsmodell kopierte.



Mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2023 verfügte die Ryanair Gruppe über eine Hauptflotte von 530 Flugzeugen vom Typ Boeing 737 und 28 Flugzeugen vom Typ Airbus A320. Die Gruppe bietet täglich über 3.000 Kurzstreckenflüge an, die rund 230 Flughäfen in Europa und Nordafrika bedienen. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2023 betrug 10,8 Milliarden Euro. (31.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Trotz der Verringerung der Gewinnprognose am Montag sei es mit dem Aktienkurs des irischen Billigfliegers Ryanair zum Wochenauftakt nach oben gegangen. Und auch im gestrigen Handel hätten die Papiere der Airline zulegen können. Dabei sei auch der Sprung auf ein neues Allzeithoch und die Generierung eines neue Kaufsignals geglückt.Zusätzlichen Rückenwind hätten der Aktie gestern beispielsweise zuversichtliche Aussagen von CEO Michael O'Leary zum Thema Boeing verliehen. Er gehe davon aus, dass Boeing zeitnah seine Probleme lösen werde. Zudem habe er ambitionierte Wachstumspläne für den osteuropäischen Markt angekündigt. Er habe erklärt: "Wir werden die größte Fluggesellschaft in der Ukraine sein, wenn der Krieg vorbei ist." Zudem wolle man im polnischen Markt jährlich um zehn Prozent wachsen. Darüber hinaus habe es auch gestern wieder Rückenwind vonseiten der Analysten gegeben.So habe etwa die Deutsche Bank Research die Einstufung für die Ryanair-Papiere anlässlich der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Reingewinn habe zwar die Schätzung des Finanzhauses und vor allem die Markterwartung verfehlt, habe Analyst Jaime Rowbotham in seiner jüngsten Studie erklärt. Der Umsatz aber habe positiv überrascht.Die britische Großbank Barclays habe die Einstufung für Ryanair auf "overweight" belassen und ein Kursziel von 26 Euro genannt. Analyst Andrew Lobbenberg habe sich mit möglichen Diskussionspunkten nach den Zahlen des Billigfliegers zum dritten Geschäftsquartal befasst. Die Hauptthemen für Investoren hätten sich um das Sommergeschäft, die Kostenkontrolle und die Herausforderungen rund um die Boeing 737 Max gedreht. Die Prognose für das bis 2025 laufende Geschäftsjahr sei derweil ermutigend gewesen mit Blick auf die Treibstoffkosten, die Umsätze und selbst die Verkehrszahlen.mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ryanair-Aktie: