ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



NASDAQ OTC-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (22.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Bei Ryanair laufe es operativ aktuell wieder richtig rund. Dementsprechend präsentiere sich die Aktie des irischen Unternehmens nach wie vor in einer blendenden Verfassung. Doch es gebe einen großen Markt, in dem die Iren nicht so richtig vorankämen. Ryanair-CEO Eddie Wilson nenne im Interview mit der "Frankfurter Rundschau" die Gründe.So habe Wilson auf die Frage, ob die Zeit der Billigflüge vorbei sei, erklärt: "In Deutschland auf jeden Fall. Der deutsche Markt wird künstlich beschränkt durch die Politik, deshalb gehen die Preise dort durch die Decke. In anderen Teilen Europas ist das anders. Wenn man weniger von etwas hat, dann steigt der Preis. Und das passiert gerade in Deutschland." Auf die Nachfrage nach den Gründen dafür habe er gesagt: "Es gibt eine Reihe von Gründen. Während der Corona-Pandemie hat die Regierung den Regionalflughäfen nicht geholfen, sondern hat den Betrieb der großen Flughäfen aufrechterhalten. Gleichzeitig musste die Regierung die Lufthansa retten. Die Konsequenz daraus: Die Lufthansa hat mehr als 100 Flugzeuge stillgelegt und ihre Kapazitäten auf Frankfurt und München konzentriert. Airports in Stuttgart, Düsseldorf oder Hamburg haben sich noch nicht von den Pandemie-Folgen erholt. Dort gibt es weniger Airlines und weniger Flugzeuge, also auch weniger Sitze. Deshalb steigen die Preise. Der gesamte deutsche Airport-Markt hat bislang nur rund 75 Prozent des Vor-Pandemie-Niveaus erreicht."Indes sehe Wilson für sein Unternehmen aktuell eher keine großen Chancen auf ein Comeback am Frankfurter Flughafen: "Zur Zeit nicht. Wir sind bereit, über alles zu reden, aber man braucht Sicherheit bei den Kosten. Fraports Art, Geschäfte zu machen, ist, das Angebot einzuschränken, die Kosten hoch zu halten und darauf zu hoffen, dass alles gut wird. Aber: Airports kann man nicht verlagern, Flugzeuge schon."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ryanair-Aktie: