Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (12.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des irischen Billigfliegers Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Boeing habe wieder einmal massive Probleme. Dies beschäftige natürlich auch die größte europäische Airline Ryanair, die enorm viele Boeing-Maschinen im Bestand habe. Nun habe deren Chef Michael O'Leary erklärt: "Wir selbst haben bei Flugzeugauslieferungen kleinere Probleme festgestellt, die bei einem Weltklasse-Hersteller wie Boeing nicht vorkommen sollten."Er habe daher betont: "Ich denke, dass Boeing bei der Qualitätskontrolle noch mehr tun muss." Eigenen Angaben zufolge seien die Kunden des Billigfliegers nicht besorgt: "Wir habe keine Anzeichen von Sorgen bei den Passagieren", habe O'Leary Gespräch mit Reuters TV erklärt und nachgeschoben: "Nicht bei einem einzigen Passagier." Er habe erklärt, dass die Probleme bei den MAX 9-Maschinen zwar insgesamt besorgniserregend seien. Doch Ryanairs Modell MAX 8 sowie das bestellte MAX 10-Modell seien "wohl nicht betroffen".Über ein anderes Thema habe er indes mit der Financial Times gesprochen. So sehe O'Leary auf den Luftverkehr "extreme Kapazitätsprobleme" zukommen. Ryanair und andere Airlines müssten demnach 2024 mit weniger Flugzeugen auskommen, als ursprünglich geplant worden sei. Er rechne bis zum Sommer mit weniger Auslieferungen von Boeing und gehe auch deshalb von höheren Ticketpreise aus. Gegenüber der Financial Times habe er erklärt: "Eigentlich sollten vor Weihnachten 27 Flugzeuge ausgeliefert werden, am Ende waren es elf."Die Aktie von Ryanair bleibt weiterhin attraktiv, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs sollte hier unverändert bei 13,80 Euro belassen werden. Im Sektor indes ebenfalls einen Blick wert: Das Comeback von Norwegian Air Shuttle. (Analyse vom 12.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ryanair-Aktie: