Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

19,77 EUR +1,13% (02.02.2024, 15:31)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



ISE-Symbol Ryanair-Aktie:

RYA



NASDAQ OTC-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eine irische Billigfluggesellschaft mit Hauptsitz in Dublin und die Muttergesellschaft von Buzz, Lauda, Malta Air, Ryanair DAC und Ryanair UK. Die derzeitige Geschäftsstrategie geht auf die frühen 1990er Jahre zurück, als Ryanair als erste europäische Fluggesellschaft das von der Southwest Airlines Co. in den USA eingeführte Niedrigpreis-Betriebsmodell kopierte.



Mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2023 verfügte die Ryanair Gruppe über eine Hauptflotte von 530 Flugzeugen vom Typ Boeing 737 und 28 Flugzeugen vom Typ Airbus A320. Die Gruppe bietet täglich über 3.000 Kurzstreckenflüge an, die rund 230 Flughäfen in Europa und Nordafrika bedienen. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2023 betrug 10,8 Milliarden Euro. (02.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Die Rally der Aktie von Ryanair gehe weiter. So habe das Papier des irischen Unternehmens im frühen Handel bei 19,94 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Die Chancen stünden gut, dass es bald auch erstmals in der Historie über die 20-Euro-Marke überwunden werde.Indes habe Ryanair heute Zahlen für den Monat Januar gemeldet. Demnach habe der Billigflieger im ersten Monat des Jahres seine Maschinen nicht so gut auslasten können wie ein Jahr zuvor. Der Auslastungsfaktor sei im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um zwei Prozentpunkte auf 89% gesunken, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Insgesamt sei die Zahl der Fluggäste um 3% auf 12,2 Mio. gestiegen. Ryanair habe mehr als 71.700 Flüge in dem Monat durchgeführt.Ryanair habe bereits zu Anfang des Jahres gewarnt, dass die Sitzplatzauslastung zwischenzeitlich geschmälert werden dürfte, weil einige große Reisevermittler wie Booking.com Anfang Dezember Ryanair-Flüge aus dem Programm genommen hätten. Grund seien Beschwerden von Verbraucherorganisationen und ein irisches Gerichtsurteil zur Übernahme von Flugdaten von der Ryanair-Webseite gewesen. Das irische Unternehmen versuche derzeit, die Sitzplätze nun verstärkt über das eigene Ticketportal zu verkaufen, brauche für die Umstellung allerdings etwas Zeit und müsse zunächst auch Einbußen bei den Ticketpreisen hinnehmen.Aus charttechnischer Sicht könne für die Ryanair-Aktie nach dem jüngsten Sprung auf ein neues Allzeithoch nach wie vor grünes Licht gegeben werden. Und auch fundamental betrachtet bleibe das Papier des irischen Billigfliegers, bei dem es operativ weiterhin rund laufe, ein attraktives Investment. Der Stoppkurs sollte im Zuge der jüngsten Hausse nun auf 15 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ryanair-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:19,78 EUR +1,44% (02.02.2024, 15:44)