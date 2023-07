Börsenplätze Ryanair-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

16,65 EUR -0,80% (20.07.2023, 08:53)



XETRA-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

16,73 EUR +0,39% (19.07.2023, 17:35)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



NASDAQ OTC-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (20.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Gute Aussichten für Ryanair und Lufthansa: Die Luftfahrtbranche erhole sich weiter und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in dem für die Lufthansa ebenfalls wichtigen US-Markt. Gestern habe ein United Airlines gemeldet und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben.Bereits am Dienstag habe das Statistische Bundesamt für den Flugsektor im ersten Halbjahr 2023 deutliche Preissteigerungen gemeldet - weit oberhalb der ohnehin schon kräftigen Teuerungsrate von 7,5%. Angesichts zahlreicher Vorausbuchungen und knapper Kapazitäten am deutschen Markt würden die Gesellschaften auch in den kommenden Monaten gut ausgelastete Jets und damit hohe Preise pro Sitz erwarten.Das Marktumfeld für Fluggesellschaften helle sich immer weiter auf. Favorit im Sektor bleibe für den "Aktionär" nach wie vor die Aktie von Ryanair (Stoppkurs: 12,90 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link