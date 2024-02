Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eine irische Billigfluggesellschaft mit Hauptsitz in Dublin und die Muttergesellschaft von Buzz, Lauda, Malta Air, Ryanair DAC und Ryanair UK. Die derzeitige Geschäftsstrategie geht auf die frühen 1990er Jahre zurück, als Ryanair als erste europäische Fluggesellschaft das von der Southwest Airlines Co. in den USA eingeführte Niedrigpreis-Betriebsmodell kopierte.



Mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2023 verfügte die Ryanair Gruppe über eine Hauptflotte von 530 Flugzeugen vom Typ Boeing 737 und 28 Flugzeugen vom Typ Airbus A320. Die Gruppe bietet täglich über 3.000 Kurzstreckenflüge an, die rund 230 Flughäfen in Europa und Nordafrika bedienen. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2023 betrug 10,8 Milliarden Euro. (14.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Letzte Woche sei es passiert: Die Ryanair-Aktie sei erstmals über die Marke von 20,00 Euro geklettert. Bei 20,38 Euro hätten die Papiere des irischen Billigfliegers ein neues Allzeithoch erreicht. Aktuell befinde sich die Ryanair-Aktie wieder in einer charttechnisch betrachtet durchaus gesunden Konsolidierungsphase. Bald könnte es wieder aufwärts gehen.Zumindest wären aus fundamentaler Sicht höhere Kurse durchaus berechtigt. Dieser Ansicht nach seien z.B. die Experten von Deutsche Bank Research. So habe deren Analyst Jaime Rowbotham das Kursziel für die Ryanair-Aktie anlässlich der jüngst präsentierten Geschäftszahlen von 26 auf 28 Euro erhöht. Daraus würde sich Aufwärtspotenzial von weiteren 40 Prozent errechnen. Dementsprechend sei das Rating auf "Buy" belassen worden. Der Billigflieger sei für das nächste Geschäftsjahr ab Anfang April gut positioniert. Zudem habe der Experte eine konstruktivere Sicht auf die Durchschnittserlöse eingenommen und berücksichtige die überraschend niedrigere Treibstoffkosten.Bereits in der vergangenen Handelswoche habe sich das US-Analysehaus Bernstein Research zu Wort gemeldet. Deren Analyst Alexander Irving habe das Votum für die Ryanair-Papiere auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Die Reisenachfrage bleibe hoch, das Angebot begrenzt und die Treibstoffpreise stabil - trotz des Konflikts im Nahen Osten, habe Irving im Rahmen seiner jüngsten Studie betont. Dies verstärke das weiterhin positive Gewinnumfeld für Fluggesellschaften. Auf Kurzstrecken hätten sich die Durchschnittserlöse verbessert, während sie auf Langstrecken etwas zurückkämen. Ryanair sei in einem Marktumfeld, das von begrenzten Kapazitäten geprägt sei, seiner Ansicht innerhalb der Branche nach am besten aufgestellt.Aus charttechnischer Sicht könne weiterhin grünes Licht gegeben werden. Und auch fundamental betrachtet bleibt die Aktie der irischen Airline, bei der es operativ unverändert rund läuft, ein attraktives Investment, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte auf 15,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 14.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ryanair-Aktie: