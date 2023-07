(mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (18.07.2023/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für viele sei es die erste Fernreise nach der Corona-Pandemie. Doch Urlauber müssten in der laufenden Ferien-Saison für Pauschalreisen und erst recht für Flugtickets tiefer in die Tasche greifen denn je. Profiteure davon könnten die Aktien des Reiseveranstalters TUI und der deutschen Airline Lufthansa sein.Das Statistische Bundesamt habe in diesem Sektor im ersten Halbjahr 2023 deutliche Preissteigerungen registriert - weit oberhalb der ohnehin schon kräftigen Teuerungsrate von 7,5 Prozent.Angesichts zahlreicher Vorausbuchungen und knapper Kapazitäten am deutschen Markt würden die Gesellschaften auch in den kommenden Monaten gut ausgelastete Jets und damit hohe Preise pro Sitz erwarten.Bei internationalen Flügen habe der durchschnittliche Preisaufschlag in der ersten Jahreshälfte im Schnitt 24,9 Prozent betragen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag berichtet habe. Besonders kräftig seien die Preise bei Zielen in Asien und Australien gewachsen, wo es allerdings zu Jahresbeginn 2022 noch eine sehr schwache Nachfrage gegeben habe.Früher als erwartet kehre die Luftverkehrsbranche trotz gestiegener Kerosinpreise so in die Gewinnzone zurück, habe der Kreditversicherer Allianz Trade jüngst in einer Studie konstatiert. Der gerade noch vom Staat gerettete Lufthansa-Konzern habe im zweiten Quartal dieses Jahres mit 25 Prozent mehr Umsatz für jeden angebotenen Sitz und in der Folge mit einem Rekordsommer gerechnet.Mit relativer Stärke gegenüber TUI und Lufthansa glänze die Ryanair-Aktie. Sie notiere im Gegensatz zu den anderen beiden lediglich rund 15 Prozent unter ihrem Allzeithoch aus dem Jahr 2017. Aus operativer Sicht habe man im Juni mit 17,4 Millionen Passagieren sogar den besten Monat der Firmengeschichte verbuchen können.Die jüngsten Zahlen würden zeigen, dass die Reise-Branche die Corona-Pandemie endgültig überwunden habe. DER AKTIONÄR favorisiert in diesem Sektor die Ryanair-Aktie, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.07.2023)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Lufthansa.