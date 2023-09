Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



NASDAQ OTC-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (07.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des irischen Billigfliegers Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Beim irischen Billigflieger Ryanair laufe es weiterhin rund. Im August habe die Passagierzahl im Jahresvergleich um elf Prozent auf 18,9 Millionen gesteigert werden können. Noch beeindruckender: Die Auslastung habe bei bemerkenswerten 96 Prozent gelegen. Dementsprechend sei es wenig verwunderlich, dass die Mehrheit der Analysten zuversichtlich für die Aktie gestimmt sei.So habe die kanadische Bank RBC die Einstufung für Ryanair nach einem Kapitalmarkttag auf "outperform" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Der Billigflieger habe die Aussicht hervorgehoben, dass ab 2027 ausgelieferte Boeing-Flieger der Serie 737-Max die Kosten reduzieren und eine "Dekade des Wachstums" unterstützen sollten, so Analyst Ruairi Cullinane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2034 werde mit einer Zahl von 300 Millionen Passagieren gerechnet, nach 169 Millionen in diesem Jahr. Der Tenor sei generell optimistisch und ausdrucksstark gewesen.Noch bullisher sei indes die US-Bank J.P. Morgan. So habe deren Analyst Harry Gowers die Einstufung für Ryanair nach einem Kapitalmarkttag des Billigfliegers auf "overweight" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Daraus errechne sich ausgehend vom gestrigen Schlusskurs sattes Aufwärtspotenzial von mehr als 50 Prozent. Langfristig sei die Investmentstory "bullish", habe Gowers in seiner jüngsten Studie geschrieben. Vor allem auf profitables Wachstum sei Ryanair fokussiert und es scheine, als gebe es unzählige Wachstumsmöglichkeiten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ryanair-Aktie: