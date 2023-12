Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (07.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des irischen Billigfliegers Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Auch in dieser Woche gehe es mit der Ryanair-Aktie weiter nach oben. Unterstützt werde der Titel durch anhaltend positive Analystenstudien. Heute habe es Rückenwind aus dem Hause JPMorgan gegeben. In der Studie seien nahezu alle Airline-Titel eher schlecht weggekommen, außer die Papiere von Ryanair.Dementsprechend seien die Aktien der klassischen Netzwerk-Airlines Lufthansa, Air France-KLM und der IAG am Donnerstag nach einem skeptischen Jahresausblick von JPMorgan kräftig unter Druck geraten. Lufthansa seien nach der jüngsten Erholungsrally von 32 Prozent nun um fünf Prozent gesunken, Air France-KLM hätten gar fast sieben Prozent verloren und die Anteilscheine des aus British Airways und Iberia fusionierten IAG-Konzerns vier Prozent.Analyst Samuel Bland votiere nun für die drei klassischen Airlines allesamt mit "Underweight", nachdem Lufthansa und Air France-KLM bisher sogar noch empfohlen habe. Er befürchte, dass die Profitabilität 2024 bei steigenden Kapazitäten unter Druck gerate. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen liege er bis zu 16 Prozent unter dem Bloomberg-Konsens. Bland setze nun wohl voll auf Ryanair, die er sogar auf die "Analyst Focus List" gesetzt habe. Er habe überdurchschnittlich gute Preispolitik, klassenbeste Margen und steigende Barmittel gelobt. Die Ryanair-Aktie halte sich am Donnerstag entsprechend gut.DER AKTIONÄR bleibe ebenfalls für Ryanair zuversichtlich gestimmt. Denn der irische Billigflieger (auch Mitglied im Recovery Index des AKTIONÄR) sei nach wie vor sehr stark positioniert, um von der weiteren Erholung der Luftfahrtbranche zu profitieren. Der Stoppkurs sollte bei auf 13,80 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2023)