Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (06.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Ryanair-Aktie (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erneut gute Nachrichten für Ryanair, Lufthansa & Co: Die Rückkehr der Reiselust und hohe Ticketpreise dürften den Fluggesellschaften in diesem und auch im nächsten Jahr laut ihrem Verband weltweit deutlich mehr Gewinn einbringen als bisher gedacht. Dank Rekordumsätzen werde die Branche 2023 voraussichtlich 23,3 Milliarden Dollar verdienen.Erst im Juni habe die Organisation die Schätzung auf knapp 10 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Für 2024 rechne die IATA jetzt mit einem weiteren Gewinnanstieg auf 25,7 Milliarden Dollar. Das wäre fast so viel wie die 26,4 Milliarden Dollar aus dem Vor-Corona-Jahr 2019.Hintergrund seien die inzwischen deutlich gestiegenen Erlöse der Airlines, die während der Corona-Pandemie Rekordverluste erlitten hätten. Für das laufende Jahr sage die IATA der Branche einen Rekordumsatz von 896 Milliarden Dollar voraus. Im kommenden Jahr solle er um knapp acht Prozent auf 964 Milliarden Dollar steigen.Dabei rechne der Verband für 2024 mit einer Rekordzahl von Passagieren: Mit 4,7 Milliarden Fluggästen solle die Branche das Niveau von 4,5 Milliarden aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 übertreffen.Obwohl es für Fluggesellschaften insgesamt wieder gut laufe, sehe es in den einzelnen Weltregionen höchst unterschiedlich aus. So dürften die Airlines in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten 2023 schwarze Zahlen schreiben. Den Gesellschaften im Asien-Pazifik-Raum sage die IATA für 2024 die Rückkehr in die Gewinnzone voraus. In Afrika und Lateinamerika dürften die Fluggesellschaften der Prognose zufolge hingegen auch im kommenden Jahr noch rote Zahlen schreiben.Die Airlines aus dem Nahen Osten dürften ihren Gewinn 2024 von 2,6 auf 3,1 Milliarden Dollar steigern. Ihre Netto-Umsatzrendite dürfte sogar von 4,3 auf 4,8 Prozent zulegen.Auch in Europa laufe es für die Branche deutlich besser als zuletzt prognostiziert. Habe die IATA den europäischen Airlines im Juni noch einen Jahresgewinn von 5,1 Milliarden Dollar vorhergesagt, sollten es nun 7,7 Milliarden werden. Für 2024 rechne sie mit 7,9 Milliarden Dollar. Die Netto-Umsatzrendite dürfte dann von 3,5 auf 3,3 Prozent sinken.Der Rubel rolle bekanntlich wieder in der Airline-Branche. Und an dieser Entwicklung dürfte sich auch im kommenden Jahr wenig ändern. Die Aussichten für die Aktienkurse der Fluggesellschaften würden damit gut bleiben.Der klare Favorit im Sektor ist unverändert das Papier von Ryanair (Stopp: 13,80 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.12.2023)Mit Material von dpa-AFX