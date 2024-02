Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eine irische Billigfluggesellschaft mit Hauptsitz in Dublin und die Muttergesellschaft von Buzz, Lauda, Malta Air, Ryanair DAC und Ryanair UK. Die derzeitige Geschäftsstrategie geht auf die frühen 1990er Jahre zurück, als Ryanair als erste europäische Fluggesellschaft das von der Southwest Airlines Co. in den USA eingeführte Niedrigpreis-Betriebsmodell kopierte.



Mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2023 verfügte die Ryanair Gruppe über eine Hauptflotte von 530 Flugzeugen vom Typ Boeing 737 und 28 Flugzeugen vom Typ Airbus A320. Die Gruppe bietet täglich über 3.000 Kurzstreckenflüge an, die rund 230 Flughäfen in Europa und Nordafrika bedienen. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2023 betrug 10,8 Milliarden Euro. (26.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Michael O'Leary, Chef der irischen Fluggesellschaft, warte auf die Lieferung von mehr als 50 neuen Boeing-Fliegern. Doch weil sich die Auslieferung neuer Maschinen verzögere, könnte es im Sommer zu Kapazitätsengpässen kommen. Der Manager gehe nun von erneut steigenden Ticketpreisen aus.Ryanair habe für den Sommer mit 57 neuen Maschinen von Boeing gerechnet. O'Leary gehe nun davon aus, dass bis Ende März nur 40 bis 45 neue Maschinen geliefert sein könnten. Er habe gesagt, die Diskussionen in seinem Hause konzentrierten sich auf die Frage, ob es sich bei den Produktionsproblemen bei Boeing um "entschuldbare Verzögerungen" handele, für die keine Entschädigung gezahlt werden müsse, wie es im Vertrag mit Boeing vorgesehen sei."Wir sind der festen Überzeugung, dass dies unentschuldbar ist", habe er gesagt. Das Passagierwachstum von Ryanair werde geringer ausfallen als erwartet. Zum jetzigen Zeitpunkt wisse man nicht wirklich, wie viele Flugzeuge kommen. "There is a shit show going on in Seattle", zitiere ihn die "Financial Times".Die Fluggesellschaft rechne für das laufende Geschäftsjahr, das im März ende, mit 183,5 Mio. Fluggästen - statt der geplanten 185 Mio. O'Leary gehe davon aus, dass sich die Boeing-Probleme auch noch auf die Passagierzahlen im nächsten Geschäftsjahr auswirken würden.Die Ryanair-Aktie laufe weiterhin in einem stabilen Aufwärtstrend. Engagierte Anleger sollten mit einem kürzlich auf 15 Euro nachgezogenen Stoppkurs dabeibleiben. "Der Aktionär" habe ein Kursziel von 23 Euro ausgegeben, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ryanair-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:20,40 EUR -0,20% (26.02.2024, 16:55)