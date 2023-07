Börsenplätze Ryanair-Aktie:



Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (21.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Ryanair-Chef Michael O'Leary sei bereits seit vielen Jahren für mitunter äußerst ambitionierte Ankündigungen bekannt, die er aber in vielen Fällen auch durchaus einhalten könne. So habe Europas größter Billigflieger Ryanair für die Ukraine einen schnellen Neustart des Luftverkehrs nach dem Ende des russischen Angriffskriegs versprochen.Innerhalb von acht Wochen nach Öffnung des Luftraums werde man den Flugverkehr wiederaufnehmen, habe das irische Unternehmen am Donnerstag nach einem Treffen mit Regierungsvertretern in Kiew angekündigt. Man werde bis zu 30 Flugzeuge an den Flughäfen Kiew, Lwiw und Odessa stationieren und wöchentlich 600 Flüge zu 20 EU-Hauptstädten anbieten, habe O'Leary bei dem Besuch angekündigt. Innerhalb von fünf Jahren solle das Angebot von zunächst 5 auf 10 Millionen Sitze pro Jahr verdoppelt werden.Ryanair sei nach eigenen Angaben vor der Invasion der zweitgrößte Fluganbieter in der Ukraine gewesen. Auch an die Flughäfen in Charkiw und Cherson wolle man zurückkehren, sobald die Infrastruktur wiederhergestellt sei, habe O'Leary laut einer Mitteilung erklärt.Indes habe die britische Großbank Barclays das Kursziel für Ryanair von 23,50 auf 24 Euro angehoben, was knapp 44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege. Daher habe Analyst Andrew Lobbenberg die Einstufung mit "overweight" bestätigt. Er rechne in seiner vorliegenden Branchenstudie zu Fluggesellschaften mit einem starken zweiten Quartal, sodass er seine Schätzungen für das laufende Jahr etwas erhöht habe. Auch das kommende Jahr wirke auf ihn nicht so schlecht wie am Markt impliziert. Er bleibe daher bei seinen optimistischen Einschätzungen für alle Branchenwerte außer Wizz.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link