Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

19,54 EUR +1,09% (01.02.2024, 14:58)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie: A1401Z

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie: RY4C

RY4C



ISE-Symbol Ryanair-Aktie: RYA

RYA



NASDAQ OTC-Symbol Ryanair-Aktie: RYAOF

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc:



Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) ist eine irische Billigfluggesellschaft mit Hauptsitz in Dublin und die Muttergesellschaft von Buzz, Lauda, Malta Air, Ryanair DAC und Ryanair UK. Die derzeitige Geschäftsstrategie geht auf die frühen 1990er Jahre zurück, als Ryanair als erste europäische Fluggesellschaft das von der Southwest Airlines Co. in den USA eingeführte Niedrigpreis-Betriebsmodell kopierte.



Mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2023 verfügte die Ryanair Gruppe über eine Hauptflotte von 530 Flugzeugen vom Typ Boeing 737 und 28 Flugzeugen vom Typ Airbus A320. Die Gruppe bietet täglich über 3.000 Kurzstreckenflüge an, die rund 230 Flughäfen in Europa und Nordafrika bedienen. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2023 betrug 10,8 Milliarden Euro. (01.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des irischen Billigfliegers Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Irish Stock Exchange-Symbol: RYA, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Am Dienstag habe Ryanair-Aktie ein neues Allzeithoch erreicht. Aktuell konsolidiere der Titel, was aus charttechnischer Sicht durchaus als gesund zu werten sei. Gehe es indes nach den Experten der US-Bank JPMorgan, so habe das Papier noch weitaus mehr Potenzial.So habe Analyst Harry Gowers sein Rating mit "Overweight" und das Kursziel mit 28,50 Euro bestätigt. Er rechne in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit positiven Perspektiven für den Sommer für europäische Kurzstrecken, während er für Langstrecken vorsichtig bleibe. Er habe damit die Hochstufung von Easyjet auf ein nun positives Votum begründet, passend zu seiner bereits optimistischen Haltung zu Ryanair. Der irische Billigflieger bleibe strukturell "die beste Anlagestory" in der Airline-Branche.Indes habe die britische Großbank Barclays das Votum für Ryanair auf "Overweight" belassen und ein Kursziel von 26 Euro genannt. Analyst Andrew Lobbenberg habe sich mit möglichen Diskussionspunkten nach den Zahlen des Billigfliegers zum dritten Geschäftsquartal befasst. Die Hauptthemen für Investoren hätten sich um das Sommergeschäft, die Kostenkontrolle und die Herausforderungen rund um die Boeing 737 Max gedreht. Die Prognose für das bis 2025 laufende Geschäftsjahr sei derweil ermutigend gewesen mit Blick auf die Treibstoffkosten, die Umsätze und selbst die Verkehrszahlen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ryanair-Aktie: