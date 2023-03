Der Vorgang illustriere zwei Dinge: Die Mehrzahl der Analysten ringe zum einen weiterhin darum, die (bislang jedenfalls) relativ hohe Robustheit der russischen Wirtschaft zu verstehen. Und zum anderen wachse die Ungeduld unter den westlichen Entscheidungsträgern, dass Russlands Wirtschaft doch endlich kollabieren möge und damit Putins Krieg nicht mehr führbar werde.



Russlands Wirtschaft leide dabei durchaus kräftig unter den Sanktionen und dem Krieg, doch die Folgen würden sich erst nach und nach manifestieren und die Russen seien - keineswegs zum ersten Mal in ihrer Geschichte - recht erfinderisch, um Lösungen für derlei Probleme zu finden. Ein schneller wirtschaftlicher Kollaps sei daher wenig wahrscheinlich.



Zwar würden die Sanktionen durchaus Lebensstandard und langfristiges Wirtschaftspotenzial in Russland unterminieren. Aber die Produktion von Kriegsgütern sei davon in sehr geringem Maße betroffen, und eine militärische Niederlage drohe jedenfalls von dieser Seite nicht so bald. Die Frage sei, wie lange Russland das wirtschaftlich durchhalten könne, zumal die Sanktionen auch bei einem wie auch immer gearteten Kriegsende ja nicht einfach verschwinden würden.



Bei den Staatsfinanzen würden sich bereits starke Schleifspuren zeigen. Das für 2023 eingeplante Haushaltsdefizit sei zu 88% bereits in den beiden ersten Monaten erreicht worden, wobei da allerdings einige größere Ausgabenblöcke enthalten seien, die einfach zu Beginn fällig würden. Mit neu gestalteten Steuern auf Öleinnahmen wolle die Regierung zusätzliche Mittel mobilisieren. Ein deutliches Überschreiten des geplanten Budgetdefizits dürfte aber unvermeidlich sein und damit einen kräftigen Griff in die angehäuften Reserven erfordern. Und diese könnten recht schnell dahinschmelzen. Auf der anderen Seite sei zu berücksichtigen, dass China Russland gegebenenfalls helfen könnte, auch finanziell.



Peking habe sich beim jüngsten Staatsbesuch Xi Jinpings in Moskau recht klar zur strategischen Allianz mit Russland bekannt, was wohl weniger aus Liebe zu Russland erfolge als aus geopolitischer Notwendigkeit. Denn China könne ohne russische Rohstoffe und ohne russische Militärtechnologie (speziell bei Hyperschallraketen, Luftverteidigung und U-Booten) wenig ausrichten in der rasch heraufziehenden Konfrontation mit den USA und deren Verbündeten.



Russlands Aktienmarkt habe im Februar und März gegen den globalen Trend und trotz rückläufiger Ölpreise zugelegt. Gegenüber Ende Januar sei der Index in Moskau immerhin um über 7% gestiegen, in Rubel gerechnet. In US-Dollar habe sich im selben Zeitraum hingegen ein kleines Minus von 2% aufgrund des schwächeren Rubels ergeben. (Ausgabe vom 27.03.2023) (31.03.2023/ac/a/m)





Der Internationale Währungsfonds (IWF) ändert binnen Tagen seine Meinung zu Russlands Wirtschaft. Der Kreml sehe sich trotz (noch) relativ widerstandsfähiger Wirtschaft mit stark steigenden Haushaltsdefiziten konfrontiert. Halte Russland den Krieg wirtschaftlich durch? Die großen Indexanbieter hätten russische Unternehmen zwar weitgehend aus ihren globalen und regionalen Indices entfernt, der Handel russischer Aktien für ausländische Investoren sei seitens Russlands so gut wie komplett blockiert und westliche Sanktionen bezüglich des Handels und Besitzes russischer Aktien, Anleihen etc. würden ihr Übriges tun. Zugleich wisse niemand, wie die Situation in einigen Monaten aussehen werde und die Ereignisse in Russland sowie in der Ukraine hätten natürlich potenziell weitreichende Folgen für fast alle Staaten dieser Welt.