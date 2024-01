Fast alle westlichen Analysten hätten für 2023 ein Schrumpfen der russischen Wirtschaft vorhergesagt. Stattdessen sei diese um real über 3% gewachsen und damit stärker als die Weltwirtschaft insgesamt. 2024 dürfte sich das Wachstum aber spürbar abschwächen. Die plakative Aussage einiger westlicher Politiker, Russland sei letztlich "nur eine Tankstelle mit Atomwaffen", habe sich als absurde Fehleinschätzung erwiesen. Ernsthaften Betrachtern sei das auch vorher klar gewesen, schon allein mit Blick auf die weitgefächerte industriell-technische Basis Russlands. Allerdings fließe ein erheblicher Teil des Wirtschaftswachstums derzeit in den Ukrainekrieg und mehre damit nicht den Wohlstand Russlands und seiner Bevölkerung. Fairerweise sei aber anzumerken, dass dies ein generelles Problem des Konzepts sei, Wirtschaftskraft und Prosperität anhand einer einzigen Kennzahl (Bruttoinlandsprodukt) zu messen, die alle erbrachten Leistungen einer Volkswirtschaft jedweder Art einfach zusammenzähle.



Was durch die gute Wachstumszahl ebenfalls verdeckt werde: Westliche Sanktionen, die Abwanderung von Arbeitskräften und der Einsatz hunderttausender junger Männer an der Front hätten einen markanten Arbeitskräftemangel hervorgebracht. Die Folge seien unter anderem eine Arbeitslosenrate auf Rekordtief (was für sich genommen ja nicht schlecht sei), starkes Lohnwachstum, steigende Inflation und massiver Arbeitskräftemangel in vielen Bereichen, selbst in der Rüstungsindustrie. Auch Kapitalflucht, der Wegfall von Investitionen aus westlichen Industriestaaten und der Verlust des Zugangs zu bestimmtem technischem Knowhow hätten spürbare negative Auswirkungen in Russlands Wirtschaft, die sich in den kommenden Jahren auf einigen Gebieten sogar noch verstärken könnten. Beispielsweise seien die Ölförderkosten des größten Ölkonzerns, Rosneft, dadurch um rund 10 US-Dollar pro Barrel Öl angestiegen. Diverse Schiffsprojekte (auch im militärischen Bereich) kämen derzeit nicht voran, weil immer wieder einzelne Schlüsselkomponenten fehlen würden, die Russland weder selbst herstellen noch aus befreundeten Staaten beschaffen könne. Ähnliches gelte für russische Öl- und Gasprojekte in der Arktis.



Im Gegenzug ergebe das aber auch starke Anreize für russische Unternehmen und den Staat, schnellstmöglich Ersatz für westliche Bauteile und Technologien zu schaffen. Das brauche zwar Zeit und sei mit teilweise hohen Kosten verbunden, aber man sollte sich im Westen keinen Illusionen hingeben: Es sei nur eine Frage der Zeit, bis Russland die allermeisten der derzeit fehlenden kritischen Komponenten in Eigenregie oder in Kooperation mit Staaten außerhalb des westlichen Bündnisses herstellen könne. Ähnliches sei auch in China zu beobachten, das durch US-Technologiesanktionen zwar kurzzeitig gebremst und behindert werde, dafür aber langfristig umso stärker in der eigenen Chipherstellung zu werden scheine - und das in beeindruckendem Tempo!



Angesichts des Inflationsdrucks habe die russische Notenbank Mitte Dezember den Leitzins von 15% auf 16% angehoben. Die Währungshüter hätten zum Jahresende eine Inflation von 7% bis 7,5% erwartet, weit über ihrem Zielwert von 4%. Einige weitere interessante Zahlen habe es auch noch zum Jahresende gegeben: Die Auslandsverbindlichkeiten Russlands seien demnach kräftig gesunken. Jene des russischen Staates von 46 auf 32 Milliarden US-Dollar, jene von Unternehmen und Privatpersonen von 337 Milliarden auf 297 Milliarden US-Dollar.



Der Aktienmarkt in Moskau habe gegen den globalen positiven Trend im Dezember erneut etwas nachgegeben, um rund 2,2% und sogar um rund 4% in US-Dollar gerechnet. Dabei hätten vor allem die rückläufigen Ölnotierungen belastet. In den ersten beiden Wochen 2024 seien diese Verluste aber wieder aufgeholt worden.







Wien (www.aktiencheck.de) - Russlands Wirtschaft wuchs 2023 stärker als der globale Durchschnitt, doch diese unerwartet starke Performance hat negative Kehrseiten, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.Viele würden rätseln, ob und wie lange diese Robustheit anhalten könne.Die großen Indexanbieter hätten russische Unternehmen zwar weitgehend aus ihren globalen und regionalen Indices entfernt, der Handel russischer Aktien für ausländische Investor:innen sei seitens Russlands so gut wie komplett blockiert und westliche Sanktionen bezüglich des Handels und Besitzes russischer Aktien, Anleihen etc. würden ihr Übriges tun. Zugleich wisse niemand, wie die Situation in einigen Monaten aussehen werde und die Ereignisse in Russland sowie in der Ukraine hätten natürlich potenziell weitreichende Folgen für fast alle Staaten dieser Welt. Daher werden wir die Betrachtung der Entwicklungen in Russland bis auf weiteres auch beibehalten, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.