Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Russland hat sich aus dem Betrieb des so genannten sicheren Exportkorridors für Getreide zurückgezogen, darunter auch für ukrainischen Weizen und Mais, die darauf mit massiven Kursanstiegen reagieren, so die Experten von XTB.Die von den Vereinten Nationen geleiteten Verhandlungen über die Umsetzung des oben genannten Abkommens seien am Wochenende noch im Gange gewesen. Die Unterbrechung der ukrainischen Getreideexporte berge erneut die Gefahr einer Nahrungsmittelkrise in Afrika und im Nahen Osten. (31.10.2022/ac/a/m)