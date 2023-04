Russland dürfte allerdings nach der abgeschlossenen Mobilisierung besser aufgestellt sein als im Herbst 2022, als der Ukraine zuletzt eine sehr erfolgreiche Offensive in der Region Charkiw gelungen sei. Mit der erwarteten Offensive seien einerseits Hoffnungen auf anschließende Verhandlungen über eine Waffenruhe verbunden. Andererseits könnte sich Russland im Risikoszenario auch für einen Einsatz von unkonventionellen Waffen entscheiden, falls seine Armee in sich zusammenfalle. Die Pläne Russlands, seine taktischen Nuklearwaffen in Belarus zu stationieren, würden in das Bild des nuklearen Säbelrasselns passen.



Die russische Wirtschaft habe die erste Schockwelle der massiven Sanktionen im Jahr 2022 besser als erwartet überstanden. Doch das Sanktionsregime werde weiter verschärft, und auch die Belastungen durch die bereits beschlossenen Sanktionen würden im Zeitablauf ansteigen. Die russischen Ölexporte scheinen nach der Einführung des EU-Embargos und des G7-Preisobergrenze zwar auf einem hohen Niveau vor allem Richtung Asien weiter zu fließen, so die Analysten der DekaBank. Doch der Preisabschlag gegenüber Brent scheine sehr hoch zu sein.



Die Abkopplung der EU von den russischen Erdgaslieferungen gehe deutlich schneller voran als die Erweiterung der entsprechenden Exportinfrastruktur Richtung Asien. Damit bröckele die wichtige Einnahmequelle des russischen Staatshaushalts (Anteil der Öl- und Gaseinnahmen über 35%). Bereits im ersten Quartal 2023 habe das Budgetdefizit die veranschlagte Höhe das Gesamtjahr überschritten. Zwar sei das zum Teil auf eine Veränderung des saisonalen Ausgabenmusters zurückzuführen gewesen: Die Ausgaben seien bereits am Jahresanfang und nicht wie üblich am Jahresende getätigt worden. Doch das Budgetdefizitziel von 2% des BIP scheine nicht mehr erreichbar. Russland könne allerdings noch auf Mittel der fiskalischen Reservefonds zurückgreifen, um den Krieg und die Sozialausgaben zu finanzieren. Das Technologieembargo werde sich in vielen Wirtschaftsbereichen mittelfristig deutlich bemerkbar machen. Die Mobilmachung reduziere die Höhe der dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Personen direkt, und über die massive Auswanderungswelle würden so die demografischen Probleme Russlands verstärkt. Die Erholung der Wirtschaft im kommenden Jahr dürfte daher eher schwach ausfallen.



Russland befinde sich im Default. Angesichts der Isolation Russlands vom internationalen Finanzmarkt sei keine schnelle Einigung mit den Gläubigern zu erwarten. Doch auch die Folgen des Defaults für Russland seien wegen der Isolation beschränkt. Im Banken- und Unternehmensbereich könnten die westlichen Sanktionen und die Kapitalverkehrskontrollen eine Reihe von weiteren Defaults auslösen: Die externen Ratingagenturen hätten ihre Einschätzungen der Bonität Russlands aufgrund der westlichen Sanktionen zurückgezogen. (05.04.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Russland scheint im Ukraine-Krieg weiterhin auf eine Abnutzungsstrategie zu setzen und auf Zeit zu spielen in der Hoffnung, dass die breite Unterstützung für die Ukraine im Westen schwindet und/oder sich Russland Militärlieferungen aus China sichern kann, berichten die Analysten der DekaBank.Letzteres scheine allerdings auch nach dem Besuch des chinesischen Staatsoberhauptes Xi in Russland nicht der Fall zu sein. Die russische Armee fokussiere sich seit Monaten auf die Region Donezk und dort vor allem auf die Stadt Bachmut, allerdings ohne große Fortschritte. Derweil werde mit Spannung eine Offensive der ukrainischen Armee im Frühjahr erwartet, befördert von den jüngsten Waffenlieferungen der westlichen Verbündeten. Im Hinblick auf den politischen Zyklus in den USA, wo 2024 Präsidentschaftswahlen anstünden, seien Erfolge in dieser Offensive für die Ukraine wichtig, um die breite militärische Unterstützung des Westens weiterhin zu sichern.