Wenn auch nur aus Versehen, könnte diese Klarheit nun in Sichtweite kommen. Da es zunehmend undenkbar werde, dass die Sanktionen aufgehoben würden, während russische Truppen weiterhin ukrainische Städte bombardieren würden und Putin an der Macht bleibe, scheine es nun möglich, dass viele von ihnen tatsächlich gelockert würden, wenn es zu einem Waffenstillstand, einem neuen Führer in Moskau und zumindest zu einer vorläufigen Vereinbarung über die Kontrolle des Landes komme. Nichts davon scheine in nächster Zeit wahrscheinlich zu sein, aber der wirtschaftliche Druck scheine viel fokussierter zu sein und daher eher dazu beizutragen, bessere Ergebnisse zu erzielen.



Die russischen Erfahrungen würden auch zeigen, wie die westliche Politik anderswo bessere Ergebnisse erzielen könnte. China beende das Jahr mit einer schwächeren Wirtschaft und einem stärkeren politischen Führer, was darauf hindeute, wie die russischen Lektionen dort angewendet werden könnten.



Erstens: Selbst der enorme wirtschaftliche Einfluss des Westens habe reale Grenzen und werde China nicht davon abhalten, das zu tun, was es tun wolle. Wirtschaftssanktionen allein würden Pekings Ambitionen in Taiwan oder sein Denken über innenpolitische Rechte nicht ändern.



Zweitens könnten sie jedoch eine echte Wirkung haben. Im Zuge der Modernisierung seiner Wirtschaft habe sich China zielstrebig Zugang zu westlichen Technologien verschafft, sowohl für militärische als auch für zivile Zwecke. Tatsächlich habe China mehr Geld für Halbleiterimporte als für Energie ausgegeben, wie Chris Miller in "Chip Wars", seiner faszinierenden neuen Geschichte der globalen Mikrochipindustrie, berichte.



Es sei bezeichnend, dass China trotz seiner Bemühungen um den Aufbau einer alternativen einheimischen Industrie nach wie vor vollständig auf den Zugang zu Halbleiterdesigns und Fertigungsanlagen aus den Vereinigten Staaten oder ihren Verbündeten angewiesen sei. Bisher habe Peking auf die in der vergangenen Woche angekündigten Sanktionen im Technologiesektor noch nicht reagiert, weil es befürchte, diese Schlüsselelemente seiner Lieferkette zu verlieren. Mit der Zeit, so Miller, könnte China durchaus aufholen, aber der Rest der Welt werde auch nicht stillstehen.



Das bedeute, dass der Einfluss des Westens nicht unbegrenzt oder ewig sei, aber er könne einen Unterschied machen, wenn er mit realistischen politischen Anpassungen verbunden sei.



Während einige chinesische Beamte eine völlige Unabhängigkeit vom Westen anstreben würden, könnte ihre beste Aussicht, mit dem Westen Schritt zu halten, in einer noch stärkeren Integration in westliche Lieferketten und einer stärkeren Globalisierung liegen, anstatt zu versuchen, alle Elemente der Lieferkette zu reproduzieren.



Aber selbst diese bedeutende Hebelwirkung bringt uns zurück zur dritten Lektion aus Russland: Es muss eine klare Politik geben, die mit den Sanktionen gefördert werden soll, so die Experten von Barings.



Washington und seine Verbündeten hätten immer noch keine offensichtlichen Ziele, die über das "sich wehren" gegen vermeintliche chinesische Übertretungen hinausgehen würden. Technische Sanktionen würden beispielsweise die chinesischen Militärausgaben nicht bremsen, aber es könnte Spielraum für den Austausch von Technologien geben, die zur Förderung gemeinsamer Interessen beim Klimawandel beitragen würden. Die Lockerung einiger Finanzsanktionen könnte in einer Welt, in der Chinas finanzielle Volatilität sich global ausbreiten könne, mit mehr Transparenz auf den chinesischen Märkten verbunden sein.



Die wichtige Botschaft aus Russland sei, dass Sanktionen die Katastrophe nicht abwenden würden, aber sie könnten funktionieren, wenn sie klar und deutlich im Namen eines vernünftigen und zwingenden Schrittes angewendet würden. Dies möge angesichts der sich weiter verschärfenden Rhetorik zwischen den USA und China wie ein Hirngespinst klingen. Aber wenn die düsteren Ereignisse in der Ukraine irgendetwas Gutes bringen sollten, dann könnte es auch ein besserer Ansatz für die andere strategische Herausforderung des Westens sein. (18.10.2022/ac/a/m)







