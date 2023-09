Die ukrainische Gegenoffensive im Süden der Ukraine gestalte sich langsamer als zuvor erwartet, scheine nun aber nach etwa drei Monaten mit dem Durchbruch durch die erste Befestigungslinie der russischen Armee im Bereich Robotyne den ersten strategischen Erfolg erzielt zu haben. Sollte der ukrainischen Armee der weitere Vormarsch Richtung Süden gelingen, könne sie die Logistik der russischen Armee erheblich stören und letztlich auch die Landbrücke zur Krim kappen. Ob auf der jeweiligen Seite noch genügend Reserven vorhanden seien, um diesen Vorstoß auszubauen - oder eben abzuwehren - sei allerdings schwer einzuschätzen. Der Tod der Spitze der Wagner-Söldnertruppe habe keine Unruhen ausgelöst, obwohl Präsident Putin als Auftraggeber des Flugzeugabsturzes nach der Juni-Revolte von Wagner durchaus naheliegend sei, und beeinflusse das Kriegsgeschehen nicht, weil die Söldner bereits seit Anfang Juni nicht mehr an den Kämpfen teilgenommen hätten.



Die russische Wirtschaft habe die erste Schockwelle der massiven Sanktionen besser als erwartet überstanden. Doch das Sanktionsregime werde weiter verschärft und auch die Belastungen durch die bereits beschlossenen Sanktionen würden im Zeitablauf ansteigen. Aktuell stehe die Schließung der bestehenden Sanktionsschlupflöcher im Fokus des Westens. Die Abkopplung der EU von den russischen Erdgaslieferungen gehe deutlich schneller voran als die Erweiterung der entsprechenden Exportinfrastruktur Richtung Asien. Insgesamt würden die Einnahmen des russischen Staates aus dem Öl- und Gassektor knapp 40% niedriger als im Vorjahr liegen. Russland könne noch auf Mittel der fiskalischen Reservefonds zurückgreifen, um den Krieg und die Sozialausgaben zeitgleich zu finanzieren. Das Technologieembargo werde sich in vielen Wirtschaftsbereichen mittelfristig deutlich bemerkbar machen. Die Mobilmachung reduziere die Höhe der dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Personen direkt, und über die massive Auswanderungswelle würden die demografischen Probleme Russlands verstärkt. Das Wachstumspotenzial Russlands werde durch den Angriffskrieg erheblich verringert.



Russland befinde sich im Default. Angesichts der Isolation Russlands vom internationalen Finanzmarkt sei keine schnelle Einigung mit den Gläubigern zu erwarten. Im Banken- und Unternehmensbereich könnten die westlichen Sanktionen und die Kapitalverkehrskontrollen eine Reihe von weiteren Defaults auslösen: Die externen Ratingagenturen hätten ihre Einschätzungen der Bonität Russlands aufgrund der westlichen Sanktionen zurückgezogen. (Ausgabe vom 08.09.2023)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Performance der russischen Wirtschaft hat auch im zweiten Quartal 2023 mit einem Plus von 4,9% erneut deutlich nach oben überrascht, so die Analysten der DekaBank.Ein Teil davon sei sicherlich auf den Militärsektor zurückzuführen, der der Geheimhaltung unterliege. Aber auch die zivilen Bereiche der Wirtschaft würden sich stark zeigen, wie der private Konsum, der von der deutlichen Verbesserung der Einkommenssituation und dem starken Arbeitsmarkt unterstützt werde. Die Fiskalpolitik sei äußerst expansiv. De-facto überhitze die russische Wirtschaft trotz und wegen des Angriffskrieges in der Ukraine. Die Zentralbank habe den Leitzins im August außerplanmäßig auf 12% angehoben, auch um den RUB-Wechselkurs zu verteidigen. Eine weitere Straffung sei wahrscheinlich, um die Wirtschaft etwas abzukühlen. Doch sei es fraglich, inwieweit die Geldpolitik den Wechselkurs gegenüber den westlichen Währungen überhaut beeinflussen könne. Denn die Schwäche des Russischen Rubels lasse sich in erster Linie durch die Handelsbilanz erklären: Die Importe hätten sich trotz Sanktionen nahezu auf das Vorkriegsniveau erholt, während die Exporte noch rund 40% unter dem Vorjahresniveau liegen würden. Somit erscheine die Wiedereinführung von Devisenkontrollen durchaus denkbar.