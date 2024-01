Die geldpolitische Straffung sei somit vor allem in privat dominierten Sektoren zu spüren, womit die Rolle des Staates in der Wirtschaft noch weiter zunehme. Im Ukraine-Krieg habe Russland nach der gescheiterten Sommer-Offensive der ukrainischen Armee die Initiative übernommen, könne allerdings ebenfalls derzeit keine nennenswerten Erfolge verzeichnen. Aktuell scheine keine der Kriegsparteien über eine ausreichende militärische Überlegenheit zu verfügen, um den Krieg für sich zu entscheiden. Doch Russland scheine es gelungen zu sein, seine Rüstungsindustrie deutlich hochzufahren und Importe aus Iran und Nordkorea zu sichern. Die Verzögerung der Ukraine-Hilfen in den USA und in der EU könne Russland in diesem Jahr somit einen militärischen Vorteil verschaffen. Ein Verhandlungsfrieden zeichne sich nicht ab.



Die russische Wirtschaft habe die erste Schockwelle der massiven Sanktionen besser als erwartet überstanden. Für die sanktionierten westlichen Importe hätten teilweise neue Logistikrouten aufgebaut werden können. Nach der Einführung des EU-Ölembargos und der G7-Preisobergrenze für das russische Öl seien neue Exportwege unter dem Sanktionsregime mittlerweile etabliert, sodass der initial hohe Abschlag für das russische Öl im Jahresverlauf gesunken sei und sich die Einnahmesituation für den Staatshaushalt vorerst stabilisiert habe.



Russland könne zudem auf Mittel der fiskalischen Reservefonds sowie auf Gewinne staatsnaher Unternehmen zurückgreifen, um den Krieg und die Sozialausgaben einige Jahre zu finanzieren. Die Wirkung des Sanktionsregimes dürfte eher mittel- bis langfristiger Natur sein. Eines der Beispiele hier wären die Sanktionen im Technologiebereich, die bspw. die Erschließung neuer Öl- und Gasfelder massiv erschweren würden. Der Personalbedarf der Streitkräfte und der Rüstungsindustrie führe zu einer ausgeprägten Knappheit an Arbeitskräften. Zudem habe die massive Auswanderungswelle die demografischen Probleme Russlands verstärkt. Das Wachstumspotenzial Russlands werde durch den Angriffskrieg erheblich verringert. Im März 2024 würden in Russland Präsidentschaftswahlen stattfinden, eine Änderung des bestehenden Status Quo sei nicht zu erwarten.



Das harte Sanktionsregime des Westens gegenüber Russland werde seit seiner Einführung punktuell weiter verstärkt. Derzeit stehe eine bessere Überwachung der Sanktionseinhaltung im Fokus der westlichen Partner. Insbesondere in den USA würden derzeit nach Medienberichten rechtliche Wege geprüft, um die eingefrorenen Zentralbank-Aktiva bereits jetzt zugunsten der Ukraine zu enteignen. Russland befinde sich im Default. Angesichts der Isolation Russlands vom internationalen Finanzmarkt sei keine schnelle Einigung mit den Gläubigern zu erwarten. Die externen Ratingagenturen hätten ihre Einschätzungen der Bonität Russlands aufgrund der westlichen Sanktionen zurückgezogen. (Ausgabe vom 12.01.2024) (15.01.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die russische Wirtschaft hat im vergangenen Jahr in den Kriegsmodus geschaltet, ohne allerdings die Sozialausgaben aus den Augen zu verlieren, um die Unterstützung der Bevölkerung weiterhin zu sichern, so die Analysten der DekaBank.Das spiegele sich bspw. im Staatshauthalt 2024 wieder, wo knapp 30% aller Ausgaben in den Sektor "nationale Verteidigung" fließen würden und rund 20% in den Bereich der Sozialpolitik. Kurzfristig schiebe diese Strategie die Wirtschaft deutlich an: Im vergangenen Jahr hätten die Prognosen mehrfach nach oben revidiert werden müssen, und es zeichne sich auch um die Jahreswende keine nennenswerte Abkühlung der Gesamtwirtschaft an. Die Zentralbank versuche, gegen die Überhitzung mit Leitzinsanhebungen vorzugehen und habe den Leitzins zuletzt im Dezember auf 16% angehoben. Doch die Finanzierung erfolge in vielen Bereichen staatlich gelenkt und vergünstigt.