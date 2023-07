Auf die Kämpfe in der Ukraine scheine die Revolte keine unmittelbaren Auswirkungen zu haben, weil sich die Wagner-Söldnertruppe im Mai ohnehin aus dem aktiven Geschehen zurückgezogen habe. Die ukrainische Armee setze ihre Gegenoffensive fort, schone allerdings einen erheblichen Teil der neu formierten Einheiten und komme damit nur langsam auf dem stark befestigen Gebiet voran. Mitte Juli stehe erneut eine Verlängerung des Weizenabkommens an, an die Russland hohe Anforderungen stelle, wie beispielsweise die Lockerung der Sanktionen gegen seine Agrarbank. Hier dürfte sich ein Deal schwierig gestalten.



Die russische Wirtschaft habe die erste Schockwelle der massiven Sanktionen im Jahr 2022 besser als erwartet überstanden. Doch das Sanktionsregime werde weiter verschärft und auch die Belastungen durch die bereits beschlossenen Sanktionen würden im Zeitablauf ansteigen. Aktuell stehe die Schließung der bestehenden Sanktionsschlupflöcher im Fokus des Westens.



Die russischen Ölexporte scheinen nach der Einführung des EU-Embargos und des G7-Preisobergrenze zwar auf einem hohen Niveau vor allem Richtung Asien weiter zu fließen, doch mit deutlichen Preisabschlägen gegenüber Brent, so die Analysten der DekaBank. Die Ölfördermenge werde zudem reduziert, sowohl im Alleingang als auch in Koordination mit den OPEC-Ländern. Die Abkopplung der EU von den russischen Erdgaslieferungen gehe deutlich schneller voran als die Erweiterung der entsprechenden Exportinfrastruktur Richtung Asien. Damit bröckele die wichtige Einnahmequelle des russischen Staatshaushalts, dessen Anteil der Öl- und Gaseinnahmen über 35% liege. Im Mai hätten die Staatseinnahmen aus dem Ölsektor mehr als 30% und aus dem Erdgassektor mehr als 40% unter dem Vorjahresniveau gelegen.



Russland könne allerdings noch auf Mittel der fiskalischen Reservefonds zurückgreifen, um den Krieg und die Sozialausgaben zeitgleich zu finanzieren. Das Technologieembargo werde sich in vielen Wirtschaftsbereichen mittelfristig deutlich bemerkbar machen. Die Mobilmachung reduziere die Höhe der dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Personen direkt und über die massive Auswanderungswelle würden die demografischen Probleme Russlands verstärkt.



Russland befinde sich im Default. Angesichts der Isolation Russlands vom internationalen Finanzmarkt sei keine schnelle Einigung mit den Gläubigern zu erwarten. Im Banken- und Unternehmensbereich könnten die westlichen Sanktionen und die Kapitalverkehrskontrollen eine Reihe von weiteren Defaults auslösen: Die externen Ratingagenturen hätten ihre Einschätzungen der Bonität Russlands aufgrund der westlichen Sanktionen zurückgezogen.







Zwar scheine dies eher eine aus dem Konflikt zwischen dem Verteidigungsministerium und "Wagner" entstandene Revolte als ein Putschversuch gewesen zu sein: In den Aussagen des Wagner-Chefs Prigoschin lasse sich keine klare Absicht erkennen, das Regime zu stürzen. Und auch der Sicherheitsapparat des russischen Staates sei dem Regime loyal geblieben. Allerdings sei "Wagner" im Süden Russlands kaum auf Widerstand gestoßen und auch die Bestrafung der Revolte scheine vorerst sehr mild ausgefallen zu sein.Die Revolte stelle zwar keine unmittelbare Gefahr für das Machtregime in Russland dar, das nach wie vor solide erscheine, und doch offenbare sie seine Sollbruchstellen. Denn vor diesem Wochenende erschien kaum möglich, dass jemand solch eine Revolte durchführt und dann auch noch lebend davonkommt, so die Analysten der DekaBank.