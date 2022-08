Die Russische Zentralbank bleibe im Lockerungsmodus: Im Juli sei der Leitzins um 150 Bp auf nun 8,0% gesenkt worden. Der Rubel-Wechselkurs bleibe aufgrund von Kapitalverkehrskontrollen und dem deutlichen Leistungsbilanzüberschuss zu fest für den Geschmack des Finanzministers und der Exporteure. Die Regierung arbeite an einer neuen Version der fiskalischen Regel, doch Details hierzu seien noch nicht bekannt.



Die russische Wirtschaft scheine die erste Schockwelle der massiven Sanktionen besser als erwartet überstanden zu haben. So habe die Ölfördermenge im Mai-Juni wieder nahe an das Vorkriegsniveau gesteigert werden können und die Einkaufsmanagerindices hätten sich wieder auf über 50 Punkte erholt. Der Wechselkurs des Russischen Rubels habe sich gar unerwünscht stark befestigt, sodass die Kapitalverkehrskontrollen zuletzt wieder etwas gelockert worden seien. Sanktionen gegen Russland dürften für lange Zeit bestehen bleiben. Damit bliebe das Land für eine längere Zeit de facto von der globalen Wirtschaft ausgeschlossen, selbst wenn der Handel Richtung Schwellenländer aufrechterhalten werde.



Das Ölembargo der EU werde in den kommenden Monaten greifen, und die Perspektiven für die Erdölexporte Russlands Richtung Asien im kommenden Jahr seien aufgrund möglicher Transporteinschränkungen oder der derzeit in der G7 diskutierten Preisobergrenze für das russische Öl ungewiss. Die Abkopplung der EU von den russischen Erdgaslieferungen dürfte schneller vorangehen, als die Erweiterung der entsprechenden Exportinfrastruktur Richtung Asien seitens Russland. Das Technologieembargo werde sich in vielen Wirtschaftsbereichen mittelfristig deutlich bemerkbar machen. Das reale Bruttoinlandsprodukt dürfte somit auch nächstes Jahr noch erheblich schrumpfen.



Russland befinde sich in einem technischen Default, nachdem die fälligen Eurobondzahlungen aufgrund von Sanktionen nicht bei den Gläubigern angekommen seien. Angesichts der Isolation Russlands vom internationalen Finanzmarkt sei keine schnelle Einigung mit den Gläubigern zu erwarten. Doch auch die Folgen des Defaults für Russland seien wegen der Isolation beschränkt. Im Banken- und Unternehmensbereich könnten die westlichen Sanktionen und die Kapitalverkehrskontrollen eine Reihe von (technischen) Defaults auslösen: Die externen Ratingagenturen hätten ihre Einschätzungen der Bonität Russlands aufgrund der westlichen Sanktionen zurückgezogen. (Ausgabe vom 12.08.2022) (15.08.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Veröffentlichung der BIP-Zahlen für das zweite Quartal dürfte zum ersten Mal verdeutlichen, wie tief die russische Wirtschaft als Folge des Angriffskriegs gegen die Ukraine und der westlichen Sanktionen eingebrochen ist, so die Analysten der DekaBank.Die Experten würden einen BIP-Rückgang um 4,9% gegenüber dem Vorjahr erwarten, während im ersten Quartal noch ein Plus von 3,5% verzeichnet worden sei. Auf Quartalsbasis (-7,0%, eigene Saisonbereinigung) lasse sich diese Schrumpfung mit den Folgen der globalen Finanzkrise oder der Corona-Pandemie vergleichen, was angesichts der massiven Sanktionen noch moderat erscheine. Kurzfristig sei es der Regierung und der Zentralbank auf jeden Fall gelungen, den freien Fall der Wirtschaft abzubremsen. Die BIP-Veränderungsraten dürften allerdings auch in den kommenden Quartalen negativ bleiben, denn gegen die strukturellen Probleme der wirtschaftlichen Isolation habe der Wirtschaftsblock keine Patentlösung. Nach dem massiven Inflationsschub im März-April sei die Preisdynamik seit nahezu zwei Monaten rückläufig und auch die Inflationserwartungen seien auf das Niveau vom Anfang 2021 zurückgegangen.