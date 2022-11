Der Rubel handle seit Mai in einer wohldefinierten Handelsspanne. Sein Außenwert scheine nun den geopolitischen "Schock" verdaut zu haben, sodass er nun stärker so wie früher üblich von Bewegungen der Ölpreise abhängig werden könnte.



Die Aussetzung der Fiskalregel für den Ölpreis, wonach die Zentralbank Devisen kaufen würde, wenn der Ölpreis einen vorher festgelegten Ölpreis übersteige, habe dem RUB ebenfalls geholfen. Sollte diese wieder eingeführt werden, könnte der Rubel infolgedessen abwerten.



Darüber hinaus seien Kapitalabflüsse aus Russland seit Bestehen der Sanktionen für Haushalte und Unternehmen nahezu unmöglich gewesen. Möglicherweise würden diese nun jedoch vermehrt alternative Wege (China?) finden, sodass Kapitalabflüsse aus Russland möglich wären, die den Rubel schwächen würden. Da die EZB ihren Zinserhöhungszyklus vorantreibe, sollte der Euro außerdem zusätzlichen Rückenwind gegenüber dem Rubel erhalten. (Ausgabe November 2022) (02.11.2022/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Gesamtinflation in Russland ging im September weiter zurück, von 14,3% im Jahresvergleich auf 13,7%, so die Analysten von Postbank Research.Der Rückgang sei in breitem Maße abgestützt und durch die anhaltende Stärke des Rubels unterstützt worden. Der anhaltende Inflationsrückgang sollte dafür sorgen, dass die Notenbank Russlands weiterhin von Leitzinserhöhungen absehen werde.