Angesichts weiter rückläufiger Inflation und der konjunkturellen Schwierigkeiten habe die russische Notenbank den Leitzins um weitere 0,50% auf 7,50% gesenkt. Er liege damit niedriger als vor Beginn der Ukraine-Invasion. Unterdessen schreite die Wiederbelebung und Expansion der Kooperation der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) voran - ein in den letzten Jahren eher wenig beachteter wirtschaftlicher Kooperationsverbund. Sowohl der Iran als auch Argentinien hätten Interesse an einer Mitgliedschaft bekundet, dem Vernehmen nach auch die Türkei, Ägypten und Saudi-Arabien. Es bleibe abzuwarten, ob sich die gemeinsamen Interessen als hinreichend stark erweisen würden, um die ebenso vorhandenen, teils massiven Interessengegensätze dauerhaft zu überbrücken.



Die Bewegung auf diesem Gebiet sei aber zweifellos vor dem Hintergrund einer möglichen Neuordnung der geopolitischen Allianzen und Konstellationen und der von Russland und China angestrebten "multilateralen, gesetzesbasierten Weltordnung" interessant und potenziell bedeutsam. Es liege auf der Hand, dass dieses Projekt damit stehe und falle, ob Russland den militärischen Krieg in der Ukraine und den wirtschaftlichen Krieg mit dem Westen überlebe. Zugleich könnte es Russland auf wirtschaftlichem Gebiet dabei helfen, im negativen Fall aber auch zusätzliche Probleme schaffen. Die potenziellen Neumitglieder seien derzeit eher wirtschaftliche Problemkinder und wären wohl kurzfristig kaum eine Stärkung. Auf der anderen Seite sollte man ihr künftiges wirtschaftliches Potenzial aber auch nicht unterschätzen.



Im Ukraine-Krieg gebe es an den Frontlinien weiterhin recht wenig Bewegung. Erstmalig seit vielen Monaten sei der Ukraine ein taktischer militärischer Teilerfolg gelungen. Russland wiederum habe in den letzten Tagen eine Teilmobilmachung der Armee angekündigt und in vier von Russland kontrollierten Regionen in der Ukraine seien zudem kurzfristige Referenden über den Beitritt zu Russland angesetzt worden. Dies bedeute eine markante Eskalation, denn es schließe zugleich die Tür für Kompromisse oder Friedensgespräche. Die Tür zu letzterem habe allerdings auch schon der ukrainische Präsident faktisch zugeschlagen, indem er extreme Vorbedingungen für solche Verhandlungen gestellt habe.



Russlands Aktienmarkt erholte sich im August kräftig um über 8% in Lokalwährung und über 11% in US-Dollar gerechnet, so die Experten von Raiffeisen Capital Management. Weiterhin bestünden massive Restriktionen für ausländische Investorinnen und Investoren in russische Aktien und Anleihen sowie beim Transfer etwaiger Verkaufserlöse, was sowohl den russischen als auch den westlichen Sanktionen geschuldet sei. (Ausgabe vom 23.09.2022) (28.09.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die großen Indexanbieter haben russische Unternehmen zwar weitgehend aus ihren globalen und regionalen Indices entfernt, der Handel russischer Aktien für ausländische Investoren ist seitens Russlands so gut wie komplett blockiert und westliche Sanktionen bezüglich des Handels und Besitzes russischer Aktien, Anleihen etc. tun ihr Übriges, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.Zugleich wisse niemand, wie die Situation in einigen Monaten aussehen werde und die Ereignisse in Russland sowie in der Ukraine hätten natürlich potenziell weitreichende Folgen für fast alle Staaten dieser Welt. Daher würden die Experten die Betrachtung der Entwicklungen in Russland bis auf Weiteres auch beibehalten.