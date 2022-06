Streng genommen sei Russland auch nach wie vor nicht in Zahlungsnot. Die öffentliche Kasse des Landes sei gut gefüllt. Doch aufgrund der Sanktionen, die wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verhängt worden seien, würden die in Rubel geleisteten Zahlungen Moskaus nicht die Gläubiger erreichen. Der Kreml beharre der Nachrichtenagentur "DPA" zufolge darauf, die fälligen Zinsen beglichen zu haben. Internationale Anleger hätten jedoch keine Mittel erhalten.



Zunächst habe die Feststellung von Moody's keine akuten Folgen. Die Feststellung eines technischen Zahlungsausfalls sei wiederholt erwartet worden. Doch künftig drohe dem Land deutlich mehr Ungemach. Moskau werde sich international kein Geld mehr mit Anleihen beschaffen können. Gläubiger könnten zudem die Rückzahlung von Schulden verlangen, auch wenn diese noch gar nicht fällig seien. In der Folge könnten Gerichte das Eigentum von russischen Staatskonzernen als Entschädigung für entgangene Zahlungen heranziehen, heiße es in Spekulationen. Doch die Rechtslage sei komplex.



Auch für die Finanzmärkte werfe die Pleite-Feststellung Fragen auf. Das internationale Investoren-Komitee CDDC könnte ebenfalls den Bankrott feststellen. In diesem Falle würden Kreditausfallversicherungen (CDS) fällig und die Käufer solcher Absicherungen würden Entschädigungen erhalten. Anfang Juni habe das Komitee Russland bereits als säumigen Zahler eingestuft, weil der Kreml Verzugszinsen nicht geleistet habe. Dabei sei es aber nur um eine Summe von 1,9 Millionen US-Dollar gegangen. (28.06.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Ratingagentur Moody's hat einen Zahlungsausfall Russlands festgestellt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Agentur habe Zinszahlungen zweier Anleihen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar an internationale Gläubiger als nicht beglichen gewertet. Damit sei das Land erstmals seit 1918 in einen Ausfall gerutscht. Damals habe das Land nach der bolschewistischen Revolution seine Rechnungen bei internationalen Gläubigern nicht beglichen. Zwar sei Russland 1998 ebenfalls in eine Staatsinsolvenz geschlittert, diese habe aber nur die Binnenschulden in Rubel betroffen.