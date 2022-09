Der "Energiekrieg" Russlands mit der EU dauere ebenfalls an. Die Erdgas-Lieferungen durch Nord Stream 1 dürften nicht wiederaufgenommen werden, und die Zukunft der noch laufenden Lieferungen nach Zentral- und Südeuropa durch die Ukraine und die Türkei sei ebenfalls fraglich. Die geschwächte Rolle Russlands auf dem post-sowjetischen Gebiet nach dem Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine mache sich in der Intensivierung der schwelenden Konflikte in der Region bemerkbar, wie bspw. aktuell zwischen Armenien und Aserbaidschan.



Die russische Wirtschaft scheine die erste Schockwelle der massiven Sanktionen mit einer Schrumpfung von 4,0% yoy im zweiten Quartal und der anschließenden Stabilisierung der Einkaufsmanagerindices besser als erwartet überstanden zu haben. Doch die Sanktionsbelastungen würden im Zeitablauf ansteigen. Zum einen werde in den kommenden Monaten das Ölembargo der EU greifen. Die Perspektiven für die Erdölexporte Russlands Richtung Asien im kommenden Jahr seien aufgrund möglicher Transporteinschränkungen oder der durch G7 beschlossenen - im Detail aber noch unklaren - Preisobergrenze für das russische Öl ungewiss. Die Abkopplung der EU von den russischen Erdgaslieferungen dürfte schneller vorangehen als die Erweiterung der entsprechenden Exportinfrastruktur Richtung Asien seitens Russland. Das Technologieembargo werde sich in vielen Wirtschaftsbereichen mittelfristig deutlich bemerkbar machen. Sanktionen gegen Russland dürften für lange Zeit bestehen bleiben. Damit bliebe das Land für eine längere Zeit de facto von der globalen Wirtschaft ausgeschlossen, selbst wenn der Handel Richtung Schwellenländer aufrechterhalten werde. Das reale Bruttoinlandsprodukt dürfte somit auch nächstes Jahr noch erheblich schrumpfen. Die wirtschaftlichen Folgen des Angriffs auf die Ukraine dürften somit die Wachstumsgewinne der vergangenen zehn Jahre auslöschen.



Russland befinde sich in einem technischen Default. Angesichts der Isolation Russlands vom internationalen Finanzmarkt sei keine schnelle Einigung mit den Gläubigern zu erwarten. Doch auch die Folgen des Defaults für Russland seien wegen der Isolation beschränkt. Im Banken- und Unternehmensbereich könnten die westlichen Sanktionen und die Kapitalverkehrskontrollen eine Reihe von (technischen) Defaults auslösen: Die externen Ratingagenturen hätten ihre Einschätzungen der Bonität Russlands aufgrund der westlichen Sanktionen zurückgezogen. (16.09.2022/ac/a/m)







Die erfolgreiche Offensive der ukrainischen Armee im Gebiet Charkiw bringt die russische Seite in Bedrängnis, denn die russische Armee hat die wichtigen Knotenpunkte für die Kriegsführung in der Region Donezk verloren, so die Analysten der DekaBank.Auch im Süden scheine die ukrainische Armee Territorium wieder zurückzuerobern, wobei hier die Informationslage noch weniger klar sei. Die militärische Schwäche Russlands erhöhe die Gefahr einer Kriegsintensivierung im Sinne von Flächenbombardements bis hin zum Einsatz von Massenzerstörungswaffen, insbesondere, wenn sich die Bodengewinne der ukrainischen Armee auf die Regionen der Separatistenrepubliken oder der Krim-Landbrücke erheblich ausweiten oder die Kämpfe gar ins russische Grenzgebiet übergreifen würden. Eine Teilmobilmachung in Russland, vor allem in Grenzregionen, erscheine wahrscheinlich. Es gebe nach wie vor keine gemeinsame Basis zwischen Russland und der Ukraine für Waffenruhe-Verhandlungen. Insbesondere nach den überragenden Bodengewinnen werde die ukrainische Führung keine Zugeständnisse in Bezug auf Territorien oder Reparationen machen. In der russischen Führung seien die Pro-Krieg-Stimmen zu laut, als dass Verhandlungen aus der Position der Schwäche derzeit denkbar wären. Der Krieg dürfte damit auch in die Wintermonate hinein anhalten.