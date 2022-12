Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Intensität der Bodenkämpfe im Ukraine-Krieg scheint in den letzten Wochen etwas abgenommen zu haben, so die Analysten der DekaBank.Perspektiven: Die russische Wirtschaft scheine die erste Schockwelle der massiven Sanktionen im Jahr 2022 besser als erwartet überstanden zu haben. Im dritten Quartal habe der Einbruch der Wirtschaftsleistung gegenüber April-Juni nahezu vollständig gestoppt werden können: Das reale BIP gegenüber dem Vorjahr sei um lediglich 4,0% eingebrochen. Doch das Sanktionsregime werde weiter verschärft und auch die Belastungen durch die bereits beschlossenen Sanktionen würden im Zeitablauf ansteigen. So würden die Effekte des Rohöl- und Ölproduktembargos der EU (ab Dezember bzw. Februar 2023 gültig) erst im kommenden Jahr zu spüren sein. In Verbindung mit dem Ölembargo hätten sich die EU und die G7-Staaten auf eine Preisobergrenze für das Rohöl aus Russland geeinigt, die an die Transport- und Versicherungsleistungen gekoppelt sei. Die Obergrenze sei bei 60 USD/Barrel und somit sehr nahe an dem tatsächlichen Preis für das russische Rohöl gezogen worden, solle allerdings regelmäßig überprüft werden. Es zeichne sich derzeit nicht ab, dass Russland als Antwort auf die Obergrenze plane, die Öllieferungen vollständig einzustellen. Öllieferungen Richtung Asien scheinen Priorität zu haben, doch es müsse sich noch zeigen, wie viele davon unter den neuen Versicherungs- und Transportmodalitäten ohne die Beteiligung der europäischen Dienstleister aufrechterhalten werden könnten. Die Abkopplung der EU von den russischen Erdgaslieferungen gehe deutlich schneller voran als die Erweiterung der entsprechenden Exportinfrastruktur Richtung Asien seitens Russland. Das Technologieembargo werde sich in vielen Wirtschaftsbereichen mittelfristig deutlich bemerkbar machen. Die Mobilmachung reduziere die Höhe der Erwerbsbevölkerung direkt und über die massive Auswanderungswelle und werde so die demografischen Probleme Russlands verstärken. Das reale Bruttoinlandsprodukt dürfte somit auch nächstes Jahr noch erheblich schrumpfen. Die wirtschaftlichen Folgen des Angriffs auf die Ukraine dürften die Wachstumsgewinne der vergangenen zehn Jahre auslöschen.Länderrisiko: Russland befinde sich im Default. Angesichts der Isolation Russlands vom internationalen Finanzmarkt sei keine schnelle Einigung mit den Gläubigern zu erwarten. Doch auch die Folgen des Defaults für Russland seien wegen der Isolation beschränkt. Im Banken- und Unternehmensbereich könnten die westlichen Sanktionen und die Kapitalverkehrskontrollen eine Reihe von weiteren Defaults auslösen: Die externen Ratingagenturen hätten ihre Einschätzungen der Bonität Russlands aufgrund der westlichen Sanktionen zurückgezogen. (Emerging Markets Trends vom 09.12.2022) (09.12.2022/ac/a/m)