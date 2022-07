Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktuelle Entwicklungen: Die russische Armee setzt ihre Offensive in der Donbass-Region fort, wo sie in den vergangenen Wochen die stark umkämpfte Region Luhansk erobern konnte, so die Analysten der DekaBank.Perspektiven: Die russische Wirtschaft scheine die erste Schockwelle der massiven Sanktionen viel besser als erwartet überstanden zu haben. So habe die Ölfördermenge im Mai wieder auf das Vorkriegsniveau gesteigert werden können und die Einkaufsmanagerindices hätten sich wieder auf über 50 Punkte erholt. Der Wechselkurs des russischen Rubels (RUB) habe sich aus der Sicht der russischen Exporteure und des Finanzministeriums gar unerwünscht stark befestigt, sodass die Kapitalverkehrskontrollen zuletzt wieder etwas gelockert worden seien. Sanktionen gegen Russland dürften für lange Zeit bestehen bleiben. Damit würde das Land für eine längere Zeit de facto von der globalen Wirtschaft ausgeschlossen bleiben, selbst wenn der Handel Richtung Schwellenländer aufrechterhalten werde. Das Ölembargo der EU werde in den kommenden Monaten greifen, und die Perspektiven für die Erdölexporte Russlands Richtung Asien im kommenden Jahr seien aufgrund möglicher Einschränkungen im Bereich Transportversicherungen bzw. der derzeit in der G7 diskutierten Preisobergrenze für das russische Öl ungewiss. Das Technologieembargo werde sich in vielen Industriebereichen mittelfristig deutlich bemerkbar machen. Eine schnelle Konjunkturerholung sei in Russland deshalb nicht zu erwarten.Länderrisiko: Nachdem das US-Finanzministerium die Lizenz, die die Verarbeitung der Schuldenrückzahlungen des russischen Finanzministeriums trotz Sanktionen erlaubt habe, habe auslaufen lassen, seien die fälligen Eurobond-Zahlungen nicht bei den ausländischen Gläubigern angekommen. Der Tatbestand eines technischen Defaults wäre damit erfüllt. Angesichts der Isolation Russlands vom internationalen Finanzmarkt sei keine schnelle Einigung mit den Gläubigern zu erwarten. Im Banken- und Unternehmensbereich könnten die westlichen Sanktionen und die Kapitalverkehrskontrollen eine Reihe von (technischen) Defaults auslösen: Die externen Ratingagenturen hätten ihre Einschätzungen der Bonität Russlands aufgrund der westlichen Sanktionen zurückgezogen. (Emerging Markets Trends vom 07.07.2022) (08.07.2022/ac/a/m)