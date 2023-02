Die komfortable Lage des Jahres 2022 mit rekordhohen Staatseinnahmen aus dem Rohstoffsektor und dem hohen Handelsbilanzüberschuss dürfte sich somit nicht noch einmal wiederholen. Das Budgetdefizit werde aktuell u.a. aus den Mitteln des Staatsfonds über den Verkauf der Renminbi gedeckt. Auch eine Art (quasi freiwillige) "windfall" Abgabe im Unternehmenssektor werde in Erwägung gezogen. Das Sanktionsregime gegen Russland scheine derzeit nur noch punktuell verschärft zu werden, allerdings werde seine Einhaltung insbesondere seitens der USA zunehmend besser überwacht.



Die Belastungen für die russische Wirtschaft würden im Zeitablauf zunehmen, allerdings kurzfristig nicht dazu führen, dass Russland das Geld für den Krieg ausgehe. Auch militärisch und diplomatisch zeichne sich derzeit kein Ende des Angriffskriegs ab. Die ukrainischen und westlichen Geheimdienste würden berichten, dass Russland eine neue Offensive um den Jahrestag des Kriegsbeginns plane. Die Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine würden eine Gegenoffensive im Frühjahr vermuten lassen.



Die russische Wirtschaft habe die erste Schockwelle der massiven Sanktionen im Jahr 2022 besser als erwartet überstanden. Doch das Sanktionsregime werde weiter verschärft, und auch die Belastungen durch die bereits beschlossenen Sanktionen würden im Zeitablauf ansteigen. Öllieferungen Richtung Asien scheinen Priorität zu haben, doch es müsse sich noch zeigen, wie viele davon unter den neuen Versicherungs- und Transportmodalitäten ohne die Beteiligung der europäischen Dienstleister aufrechterhalten werden könnten.



Die Abkopplung der EU von den russischen Erdgaslieferungen gehe deutlich schneller voran als die Erweiterung der entsprechenden Exportinfrastruktur Richtung Asien seitens Russland. Das Technologieembargo werde sich in vielen Wirtschaftsbereichen mittelfristig deutlich bemerkbar machen. Die Mobilmachung reduziere die Höhe der Erwerbsbevölkerung direkt und über die massive Auswanderungswelle würden so die demografischen Probleme Russlands verstärkt. Das reale Bruttoinlandsprodukt dürfte somit auch nächstes Jahr noch erheblich schrumpfen. Die wirtschaftlichen Folgen des Angriffs auf die Ukraine dürften die Wachstumsgewinne der vergangenen zehn Jahre auslöschen.



Russland befinde sich im Default. Angesichts der Isolation Russlands vom internationalen Finanzmarkt sei keine schnelle Einigung mit den Gläubigern zu erwarten. Doch auch die Folgen des Defaults für Russland seien wegen der Isolation beschränkt. Im Banken- und Unternehmensbereich könnten die westlichen Sanktionen und die Kapitalverkehrskontrollen eine Reihe von weiteren Defaults auslösen: Die externen Ratingagenturen hätten ihre Einschätzungen der Bonität Russlands aufgrund der westlichen Sanktionen zurückgezogen. (10.02.2023/ac/a/m)







Das Rohölembargo der EU in Kombination mit der G7-Preisobergrenze, die im Dezember in Kraft getreten waren, haben sich im Januar in erster Linie über den Preis der russischen Ölsorten ausgewirkt, während sich die Exportmengen im Vergleich zu Dezember erholt haben, so die Analysten der DekaBank.Die Hauptabnehmer für das russische Öl scheinen die asiatischen Schwellenländer zu sein, allen voran China und Indien. Nach den Angaben der russischen Regierung habe der durchschnittliche Urals-Preis bei knapp 50 USD/Fass gelegen, somit sei die G7-Preisobergrenze nicht bindend gewesen. In Verbindung mit den stark gesunkenen Erdgasexporten habe das Embargo im Januar 2023 zu einem Einbruch der Staatseinnahmen auf dem Öl- und Gassektor um etwa 45% im Vorjahresvergleich geführt.Seit Februar sei nun auch das EU-Embargo für verarbeitete Erdölprodukte in Kraft, ebenfalls in Verbindung mit einer Preisobergrenzen-Regelung. Auf diesem Teilmarkt dürfte sich Russland bei der Suche nach Alternativmärkten schwertun, weil sowohl China als auch Indien selbst hohe Raffineriekapazitäten hätten.