Insbesondere nach den großen Bodengewinnen der Ukraine und der erneuten Angriffe Russlands auf zivile Ziele werde die ukrainische Führung keine Zugeständnisse in Bezug auf Territorien oder Reparationen machen. In der russischen Führung seien die Pro-Krieg-Stimmen zu laut, als dass Verhandlungen aus der Position der Schwäche derzeit denkbar wären. Der Krieg dürfte damit auch in die Wintermonate hinein anhalten. Die geschwächte Rolle Russlands auf dem post-sowjetischen Gebiet nach dem Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine mache sich in der Intensivierung der schwelenden Konflikte in der Region bemerkbar, wie bspw. aktuell zwischen Armenien und Aserbaidschan.



Die russische Wirtschaft scheine die erste Schockwelle der massiven Sanktionen mit einer Schrumpfung von 4,0% yoy im zweiten Quartal besser als erwartet überstanden zu haben. Doch das Sanktionsregime werde weiter verschärft, und auch die Belastungen durch die bereits beschlossenen Sanktionen würden im Zeitablauf ansteigen. Zum einen werde in den kommenden Monaten das Ölembargo der EU greifen. Die Perspektiven für die Erdölexporte Russlands Richtung Asien im kommenden Jahr seien aufgrund möglicher Transporteinschränkungen oder der durch die EU im achten Sanktionspaket und die G7 beschlossenen - im Detail aber noch unklaren - Preisobergrenze für das russische Öl ungewiss.



Die Abkopplung der EU von den russischen Erdgaslieferungen gehe deutlich schneller voran als die Erweiterung der entsprechenden Exportinfrastruktur Richtung Asien seitens Russland. Das Technologieembargo werde sich in vielen Wirtschaftsbereichen mittelfristig deutlich bemerkbar machen. Die Mobilmachung reduziere die Höhe der Erwerbsbevölkerung direkt und über die massive Auswanderungswelle und werde so die demografischen Probleme Russlands verstärken. Das reale Bruttoinlandsprodukt dürfte somit auch nächstes Jahr noch erheblich schrumpfen. Die wirtschaftlichen Folgen des Angriffs auf die Ukraine dürften somit die Wachstumsgewinne der vergangenen zehn Jahre auslöschen.



Russland befinde sich im Default. Angesichts der Isolation Russlands vom internationalen Finanzmarkt sei keine schnelle Einigung mit den Gläubigern zu erwarten. Doch auch die Folgen des Defaults für Russland seien wegen der Isolation beschränkt. Im Banken- und Unternehmensbereich könnten die westlichen Sanktionen und die Kapitalverkehrskontrollen eine Reihe von (technischen) Defaults auslösen: Die externen Ratingagenturen hätten ihre Einschätzungen der Bonität Russlands aufgrund der westlichen Sanktionen zurückgezogen. (14.10.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die erfolgreichen Offensiven der ukrainischen Armee bringen Russland militärisch in Bedrängnis, so die Analysten der DekaBank.Es sei eine (teilweise) Mobilmachung erklärt worden, um die mutmaßlich sehr hohen Verluste zu kompensieren. Gleichzeitig habe Russland Scheinreferenden in den besetzten Gebieten im Osten und Süden der Ukraine durchgeführt und diese dann am 30. September annektiert. Die Explosion auf der strategisch für den militärischen Nachschub auf der Krim wichtigen Kertsch-Brücke und die massiven Raketenangriffe Russlands u.a. auf zivile Ziele als Antwort würden eine neue Eskalationsphase des Krieges markieren. Der Westen scheine vorerst weiterhin die "roten Linien" des russischen Regimes zu beachten, wie bspw. keine Bereitstellung von Langstreckenraketen an die Ukraine.