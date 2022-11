Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die russische Militärführung hat den Rückzug der Truppen von der rechten Seite des Dnipro-Flusses und aus der Stadt Cherson im Süden der Ukraine angekündigt, so die Analysten der DekaBank.Perspektiven: Die russische Wirtschaft scheine die erste Schockwelle der massiven Sanktionen mit einer Schrumpfung von "nur" 4,0% yoy im zweiten Quartal besser als erwartet überstanden zu haben. Doch das Sanktionsregime werde weiter verschärft und auch die Belastungen durch die bereits beschlossenen Sanktionen würden im Zeitablauf ansteigen. Zum einen werde im Dezember das Rohöl- und im Februar das Ölproduktembargo der EU greifen. Zum anderen seien die Perspektiven für die Erdölexporte Russlands Richtung Asien im kommenden Jahr ungewiss. Zum Problem könnten vor allem mögliche Transporteinschränkungen oder die durch die EU und die G7 beschlossene - im Detail aber noch unklare - Preisobergrenze für russisches Öl werden. Die Abkopplung der EU von den russischen Erdgaslieferungen gehe deutlich schneller voran als die Erweiterung der entsprechenden Exportinfrastruktur Richtung Asien seitens Russland. Das Technologieembargo werde sich in vielen Wirtschaftsbereichen mittelfristig deutlich bemerkbar machen. Die Mobilmachung reduziere die Höhe der Erwerbsbevölkerung direkt und über die massive Auswanderungswelle und werde so die demografischen Probleme Russlands verstärken. Das reale Bruttoinlandsprodukt dürfte somit auch nächstes Jahr noch erheblich schrumpfen. Die wirtschaftlichen Folgen des Angriffs auf die Ukraine dürften somit die Wachstumsgewinne der vergangenen zehn Jahre auslöschen.Länderrisiko: Russland befinde sich im Default. Angesichts der Isolation Russlands vom internationalen Finanzmarkt sei keine schnelle Einigung mit den Gläubigern zu erwarten. Doch auch die Folgen des Defaults für Russland seien wegen der Isolation beschränkt. Im Banken- und Unternehmensbereich könnten die westlichen Sanktionen und die Kapitalverkehrskontrollen eine Reihe von weiteren Defaults auslösen: Die externen Ratingagenturen hätten ihre Einschätzungen der Bonität Russlands aufgrund der westlichen Sanktionen zurückgezogen. (Emerging Markets Trends vom 11. November 2022) (16.11.2022/ac/a/m)