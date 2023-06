Nachdem die russische Wirtschaft 2022 zwar geschrumpft sei, das Jahr aber sehr viel besser überstanden habe als erhofft, erwartet oder befürchtet, könnte 2023 noch herausfordernder werden. Dafür gebe es mehrere Gründe: Zum einen seien die Sanktionen der EU und der G7 gegen Ölexporte erst 2023 wirklich wirksam geworden und zusätzlich habe der Ölpreis 2022 im Durchschnitt sehr viel höher gelegen als derzeit. Zum anderen leide die russische Volkswirtschaft zunehmend unter einem Problem, das sich sehr viel schwerer lösen lasse als fehlende Zulieferkomponenten oder das Ersetzen westlicher Absatzmärkte und Lieferanten, dem Arbeitskräftemangel.



Bereits vor dem Ukrainekrieg habe die demografische Zeitbombe in Russland besonders laut getickt. Viele Arbeitskräfte seien bereits damals aus den einkommensschwächeren Nachbarstaaten gekommen. Diese seien zuerst durch die Pandemie und später durch den Ukrainekrieg weggefallen. Zu diesem Arbeitskräftemangel, der vor allem Bereiche wie die Bauwirtschaft betroffen habe, komme jetzt ein weiterer: hunderttausende junge Männer seien an der Front, weitere hunderttausende oftmals junger Menschen (wenn nicht Millionen) hätten das Land verlassen - entweder aus Angst vor dem Militärdienst oder wegen fehlender beruflicher und persönlicher Perspektiven nach dem wohl dauerhaften Bruch zwischen Russland und dem Westen. Unter letzteren würden sich oft gut (aus-)gebildete Menschen befinden, die der Wirtschaft schmerzlich fehlen würden.



Die Kehrseite dessen sei eine historisch niedrige Arbeitslosenquote von 3,3%, die Präsident Putin zuletzt auch öffentlich positiv hervorgestrichen habe. Der enge Arbeitsmarkt habe zusammen mit steigenden Investitionen, nahezu ausgelasteten Kapazitäten und anziehendem Konsum allerdings das Potenzial, die Inflation wieder anzuheizen, die im April bei komfortablen 2,3% p.a. gelegen habe. So ernst diese Probleme seien, sie seien nicht jene einer kollabierenden Volkswirtschaft! Die westlichen Erwartungen, Russland wirtschaftlich mit einem massiven Sanktionsschock in die Knie zu zwingen, wüden sich auch 2023 wohl nicht erfüllen.



Der Aktienmarkt in Moskau habe sich trotz weiter nachgebender globaler Rohstoffpreise im Mai neuerlich freundlich gezeigt. In Rubel hätten die Aktienkurse um rund drei Prozent zugelegt, in US-Dollar gerechnet sei der Zuwachs mit rund 4,5% sogar noch etwas stärker ausgefallen. (Ausgabe von 23.06.2023) (28.06.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die großen Indexanbieter haben russische Unternehmen zwar weitgehend aus ihren globalen und regionalen Indices entfernt, der Handel russischer Aktien für ausländische Investoren ist seitens Russlands so gut wie komplett blockiert und westliche Sanktionen bezüglich des Handels und Besitzes russischer Aktien, Anleihen etc. tun ihr Übriges, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM).Zugleich wisse niemand, wie die Situation in einigen Monaten aussehen werde und die Ereignisse in Russland sowie in der Ukraine hätten natürlich potenziell weitreichende Folgen für fast alle Staaten dieser Welt. Daher werden die Experten von RCM die Betrachtung der Entwicklungen in Russland bis auf Weiteres auch beibehalten.