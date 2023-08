Paris (www.aktiencheck.de) - Im US-amerikanischen Wettlauf "Klein gegen Groß" liegen die Aktien hoch kapitalisierter Unternehmen sehr deutlich in Führung, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Agil und anpassungsfähigFür ein Engagement in US-Nebenwerte spreche zudem ein Blick in den Rückspiegel: Kleine und mittelgroße Unternehmen hätten sich nämlich in der Vergangenheit häufig vor allem in Phasen hoher, aber nachlassender Inflation positiv entwickelt. Experten würden dies nicht zuletzt darauf zurückführen, dass kleinere Unternehmen flexibler seien und somit schneller auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren könnten als ihre großen Pendants. Sollte die Teuerung weiterhin nachlassen und die US-Konjunktur robust bleiben, würden Nebenwerte daher ein umso höheres Nachholpotenzial bergen. (18.08.2023/ac/a/m)