Paris (www.aktiencheck.de) - Mit US-amerikanischen Nebenwerten hatten Anleger in diesem Jahr wenig Freude, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Während der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um rund 18 Prozent und das Technologiebarometer NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) etwa um 46 Prozent zugelegt hätten, habe der Kleinwerte-Index Russell 2000 in diesem Zeitraum gerade einmal ein Plus von gut 3 Prozent geschafft. Der Unterschied gründe sich maßgeblich auf den starken Kursgewinnen der Magnificient 7 - also Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Google (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F), Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) und Co. Erschwerend für die im Russell 2000 gelisteten 2.000 kleinsten nach Marktkapitalisierung gewichteten US-Unternehmen des marktbreiten Russell 3000 sei hinzugekommen, dass Small Caps und Mid Caps gemeinhin als risikoreicher gelten würden, da sie weniger liquide seien und stärker schwanken würden. Als wenig förderlich habe sich zudem das von hoher Inflation, steigenden Zinsen und einer schwachen Konjunktur geprägte Umfeld erwiesen.



Zwischenzeitlich habe die ungleiche Entwicklung dazu geführt, dass US-Nebenwerte, die üblicherweise mit einer Risikoprämie versehen seien, einen historisch hohen Abschlag gegenüber Large Caps aufweisen würden. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis des Russell 2000 etwa sei seit Ende Juli auf 1,8 gesunken, während es beim S&P 500 laut Bloomberg auf 4,3 gestiegen sei. Eine größere Differenz habe es bisher fast nie gegeben. Für die aktuelle Unterbewertung spreche auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das zurzeit 20 Prozent unter dem Schnitt der vergangenen zehn Jahre liege. Beziehe man nur diejenigen Firmen aus dem Russell 2000 ein, die Gewinne erwirtschaften würden, erhöhe sich der Abstand sogar auf rund 30 Prozent. In der Vergangenheit seien kleine und mittlere Unternehmen nach solchen Phasen häufig deutlich gestiegen. (01.12.2023/ac/a/m)



