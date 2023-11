Berlin (www.aktiencheck.de) - Nach den jüngsten Daten zu den Konsumentenpreisen war an der Wall Street ein deutlicher Aufschwung zu spüren, so Achim Mautz in einer aktuellen Marktanalyse für den Online-Broker LYNX."Ein ähnliches Kaufsignal erlebten wir bereits im Juni dieses Jahres", erkläre Achim. "Damals erholte sich der Russell 2000 dynamisch und verzeichnete kurz darauf einen Wertzuwachs von rund 10%. Weitere Steigerungen erscheinen daher durchaus möglich, und ich rechne damit, dass wir bald neue Höchststände erreichen könnten. Entscheidend ist allerdings, dass das gestrige Tagestief nicht mehr unterschritten wird, da dies aus technischer Sicht ein negatives Signal wäre. Aktuell deutet alles darauf hin, dass der Trend für den Index klar nach oben zeigt."Die Aussichten bewerte Mautz daher als bullisch. (15.11.2023/ac/a/m)