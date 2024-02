In den USA seien die wichtigsten Leitindizes ebenfalls mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Nach den Rekordhochs in der letzten Woche infolge der NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA)-Zahlen sei auch von Gewinnmitnahmen die Rede gewesen. Datenseitig seien lediglich die Neubauverkäufe für Januar veröffentlicht worden, welche etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Der mit Standardwerten bestückte Dow-Jones-Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe 0,2% und der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) 0,4% verloren. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe seinen Freitag-Schlussstand verteidigen können. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen habe sich in diesem Umfeld gestern de facto unverändert gezeigt und sei bei 4,26% gestanden.



Neuigkeiten habe es seitens des Indexbetreibers S&P Dow Jones Indices zu berichten gegeben, welcher von einer Änderung der Indexzusammensetzung im Dow Jones berichtet habe. Seit gestern sei Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) im 30 Titel umfassenden Index enthalten. Platz machen müssen habe dafür die Apothekenkette Walgreens Boots Alliance (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A, NASDAQ-Symbol: WBA). Laut Indexbetreiber spiegele die Erhöhung des Gewichts des Einzelhandels auch den sich entwickelnden Charakter der US-Wirtschaft wider.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen. Die Kursbewegungen würden alles in allem moderat ausfallen. An den Rohstoffmärkten hätten sich die Ölpreise angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen relativ wenig verändert gezeigt. Am Samstag hätten die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen einen unter US-Flagge fahrenden Tanker nur knapp verfehlt. Weiters habe letzte Woche ein anderes getroffenes Schiff im Roten Meer mit auslaufendem Treibstoff aufgegeben werden müssen. Der Ölpreis stehe somit weiterhin im Spannungsfeld der relativ schwachen chinesischen Nachfrage und dem steigenden US-Angebot auf der einen Seite und einer möglichen Verlängerung der OPEC+-Förderquotenkürzung sowie der Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen auf der anderen Seite. Gold dagegen habe sich gestern geringfügig ermäßigt und notiere heute Morgen bei etwas unter USD 2.030 je Unze. Bitcoin klettere heute um 3% auf über USD 56.000. Steil nach oben gehe es zurzeit auch mit dem Kakaopreis. An der New Yorker Waren- und Terminbörse habe die Tonne gestern noch einmal 4,8% auf USD 6.557 zugelegt. Zu Jahresbeginn 2023 habe dieser noch USD 2.580 gekostet. Verantwortlich für den Preissprung seien Ernteeinbußen infolge von Wetterkapriolen (Dürren, Überschwemmungen) in den Anbaugebieten sowie Krankheiten, welche die empfindlichen Kakaobäume zum Absterben bringen würden. Diese müssten dann gefällt werden und Neupflanzungen würden drei bis fünf Jahre brauchen, bis sie Früchte tragen würden. Dies treibe die Angst vor einer jahrelangen Unterversorgung des Marktes und damit den Preis für den Agrarrohstoff.



Warren Buffets Investmentholding Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) (-2,2%) habe anfängliche Gewinne von rund einem Prozent wieder abgegeben, nachdem bekannt geworden sei, dass die US-Regierung vor einer Klage gegen das Energieversorgungsunternehmen PacifiCorp gewarnt habe. Berkshire habe mitgeteilt, dass eine Klage gegen das Unternehmen drohe, weil dieses angeblich Kosten in Höhe von USD 356 Mio. im Zusammenhang mit dem Slater-Wildfeuer 2020 in Süd-Oregon und Nordkalifornien nicht gedeckt habe. (27.02.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Handel an den Börsen in Europa verlief zum gestrigen Wochenauftakt alles in allem recht ruhig, zumal die Nachrichtenlage eher dünn gesät war, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dies dürfte sich aber ab Donnerstag ändern, wenn in den USA Daten zu den persönlichen Verbraucherausgaben im Monat Januar veröffentlicht würden. Auch in Europa stünden dann Inflationsdaten wichtiger Volkswirtschaften zur Veröffentlichung an.